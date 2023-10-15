Hormonlarınızı dengede tutmaya yardımcı 6 gıda

Konu hormonlarımıza ve bunların stres, uyku, sindirim, metabolizma, cilt ve beyin fonksiyonlarıyla olan ilişkisine gelince, cevap bulmak için nadiren yiyeceklere yöneliriz. The New Hormone Solution kitabının yazarı Erika Schwartz'a göre ise bu büyük bir hata. "İlaçlara veya diğer tedavi biçimlerine geçmeden önce, ilk olarak beslenmemize dahil etmemiz gereken pek çok yiyecek var " diyor.

Dr. Schwartz, ilk adımın hormonal dengemize zarar veren gıdaları ortadan kaldırmak olduğunu söylüyor: "Buna işlenmiş gıdalar, rafine şekerler, alkol, kafein ve doymuş hayvansal yağlar dahildir. İçine koyduğumuz her vitamin ve besin maddesinin dikkatle sentezlendiğinin farkına vararak vücudumuza yardım etmemiz gerekiyor. Bu sonuçta bağırsakta başlayan ürettiğimiz hormonların kalitesini etkiler" diyor.

Schwartz, "Genel hormonal tabloyu dengelemeye önemli ölçüde yardımcı olacak beslenme kuralları vardır. Bu, ruh hali değişimlerinde ve depresyon, anksiyete, yorgunluk ve sinirlilik semptomlarında azalmaya yol açıyor. Hormonal dengeyi bulmak aynı zamanda zihinsel berraklığı, mutluluğu, odaklanmayı ve enerjiyi de artırır" diyor. Ona göre hormon dengesi sivilceleri, saç dökülmesini, gece terlemelerini ve ateş basmasını azaltabilir.

İşte Dr. Schwartz'ın hormon üretiminizi artıracak en iyi yiyecekleri. İpucu: Bunların hepsi bağırsakta sindirimi ve besin emilimini de kolaylaştırır.

1. Koyu yapraklı yeşillikler

Bunlar iltihapla savaşmaya ve kortizol seviyemizi düşürmeye yardımcı olur, böylece vücuttaki aşınma ve yıpranmayı azaltır. Yeşiller aynı zamanda demirimizi de yükselterek enerji seviyemizi yükseltir ve doğal bir antioksidan görevi görür.

2. Omega-3 zengini besinler

Ceviz, somon, zeytinyağı, keten tohumu, chia tohumu ve daha fazlasından bahsediyoruz. Omega-3'ler hücresel zarlarımızı korumanın yanı sıra kolesterolü düşürmeye, hafızayı iyileştirmeye, ruh halimizi yükseltmeye ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.

En iyi bilinen antiinflamatuar ajanlardan biri , vücudunuzun doğal olarak dengeli hormon seviyelerine ulaşmasına yardımcı olma konusunda da mükemmeldir.

4. Avokado

Avokado, stres hormonu kortizolü doğal olarak azaltan beta-sitosterol içerir. Ayrıca doğal olarak kolesterol seviyelerini düşürürler.

5. Hindistan cevizi, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği

Bunların hepsi MCT veya orta zincirli trigliseritler içerir. MCT kan şekeri regülasyonunu ve metabolizmayı iyileştirir ve iştahın düzenlenmesine yardımcı olur.

Bu fonksiyonel içeceğin vücudunuzun alkalitesini arttırdığı söyleniyor. Bağırsaklarınızda ortaya çıkan daha yüksek pH seviyeleri daha az asit anlamına gelir, bu da iltihapla mücadeleye ve hormonal dengeyi desteklemeye yardımcı olur.