Sağlıklı kilo vermenin püf noktaları neler? İşte metabolizmayı çalıştıran yiyecek ve içecekler

Fazla kiloları olanlar, vücutlarında biriken yağlardan ve kilolardan kurtulmak için büyüleyici sonuçlar vaat eden sağlıksız ilaçlara, şok diyetlere sıklıkla başvurabiliyor ve sağlıksız yollarla sağlıksız sonuçlar alabiliyorlar. Ancak bu diyetler, kas kitlesinde kayıplara zemin hazırladığı için vücutta deformasyonlara sebep olabiliyor. Kilolardan sağlıklı bir yol izleyerek kurtulmak mümkün. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın sağlıklı kilo vermek için yapılması gerekenleri anlattı...

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI NELER?

Sağlıklı kilo vermek için yapılması gerekenler:

Güne başlarken kahvaltı öğününü atlamayın. Eğer erken saatlerde kahvaltı yapmaktan hoşlanmıyorsanız güne birkaç kuru meyve + kuru yemiş birlikteliği ile başlayıp öğle saatlerine doğru kahvaltınızı yapabilirsiniz.

Eğer erken saatlerde kahvaltı yapmaktan hoşlanmıyorsanız güne birkaç kuru meyve + kuru yemiş birlikteliği ile başlayıp öğle saatlerine doğru kahvaltınızı yapabilirsiniz. Sabahları aç karnına bir bardak ılık su içmek, sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacağından önemlidir.

sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacağından önemlidir. Haftada 5 gün en az 1 saat tempolu yürüyün ya da haftada 3 gün yüzme, yoga veya pilates gibi bireysel bir spor ile ilgilenin. Fiziksel aktivite, doğru beslenmeyle birlikte yağ yakmanızı kolaylaştırır.

Fiziksel aktivite, doğru beslenmeyle birlikte yağ yakmanızı kolaylaştırır. Eğer kan şekerinizde dalgalanmalar yaşıyorsanız öğünlerinizi az az, sık sık tüketin. Öğün aralarınızın en az 2, en fazla 3 saat olmasına özen gösterin. Uzun süren açlıklar ile ilgili bir sıkıntınız yoksa günde 2 ana + 2 ara öğün şeklinde beslenebilirsiniz.

Uzun süren açlıklar ile ilgili bir sıkıntınız yoksa günde 2 ana + 2 ara öğün şeklinde beslenebilirsiniz. Günde kilonuz başına 30-50 ml su tüketmeye özen gösterin. Susuzluk ve açlık hissi birbirine karıştırılır. Her öğünden önce bir bardak su içip, aç olup olmadığınızı kontrol edin.

Susuzluk ve açlık hissi birbirine karıştırılır. Her öğünden önce bir bardak su içip, aç olup olmadığınızı kontrol edin. Sebze ve meyveler düşük kalori içeriğinin yanı sıra; posa içeriğiyle bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve kan yağlarının düşmesini sağlar. Bu nedenle sebze meyve tüketimine ağırlık verin. Sebze ve meyveler ayrıca içerdiği vitamin ve antioksidanlarda bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlarken, vücudunuzdaki toksinlerin atılmasında önemli rol oynar. Kilo verirken ideal sebze ve meyve dağılımı günde 3 porsiyon (yaklaşık 8 kaşık sebze + 8 kaşık salata) ve 2 porsiyon meyve (yaklaşık 2 avuç meyve) tüketimidir.

Güneş, insan için en önemli D vitamini kaynağıdır. Ofislerde, kışın kapalı havalarda mahrum kaldığınız D vitamini için her gün yarım saat açık alanda olun. Kol ve bacak kemiklerinin güneş alması kemik erimesi riskinizi de azaltacaktır. Eğer D vitamini eksikliğiniz varsa takviye kullanmayı unutmayın.

Kol ve bacak kemiklerinin güneş alması kemik erimesi riskinizi de azaltacaktır. Eğer D vitamini eksikliğiniz varsa takviye kullanmayı unutmayın. Beyne tokluk sinyalinin ulaşması için, yemeğe başladıktan sonra 20 dakika geçmesi gerekir. Bu nedenle yemeklerinizi yavaş yemeye özen gösterin; yediğiniz besinleri küçük parçalara bölerek uzun süre çiğneyerek tüketin. Lokmalar arasında çatalı bırakın, dinlenin.

Şekerli-paketli ürünler ve şekerli-gazlı içecekler tüketmeyin.

Gazlı, meyve suyu gibi yüksek kalorili içecekler yerine, su veya maden suyu tüketin.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN YİYECEK VE İÇECEKLER

Fit bir vücuda sahip olmak için, metabolizmayı hızlandırmak da oldukça önemlidir. Çünkü istenen kiloların verilmesi, ancak metabolizmanın doğru ve hızlı bir şekilde çalışmasıyla mümkündür. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı besinler; yoğurt, yumurta, limon, ananas, maydanoz ve tam tahıllardır. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı içecekler ise; yeşil çay, sade kahve ve sudur.

SAĞLIKLI YEMEK HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

Sağlıklı kilo vermenin olmazsa olmazlarından biri hiç kuşkusuz doğru yemek hazırlama yöntemleridir. Yemek pişirilirken, servis edilirken yapılan bazı uygulamalar kilo verilmesine yardımcı olur. Bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken yemeklerin kızartılmadan ve kavurmadan, fırınlanarak ya da haşlanarak hazırlanmasıdır.

Özellikle vitamin ve mineral değerlerinin korunması için et, tavuk, balık, hindi gibi gıdalar yağda kızartmadan, kavrulmadan; ızgara, haşlama ya da fırında yağsız olarak pişirilmelidir. Çorba hazırlanırken 4 kişi için, 1 yemek kaşığı sıvı yağ kullanılmalı; yemeklerde margarin yerine zeytinyağ ve doğal tereyağ gibi ürünlere yer verilmelidir. Yemeklere ekstradan tuz ilave edilmemelidir.

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