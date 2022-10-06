Miyop nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemi nelerdir?

Görme duyusu, sağladığı zengin duyu girdilerinden dolayı insan hayatında oldukça önemlidir. İnsan yaşamı boyunca edindiği bilgilerin yaklaşık yüzde 83’ünü görme duyusu ile sağlar. Fakat bazı insanlarda bu görme duyusu azdır ve çeşitli görme bozukluğuna neden olabilir. Görme bozukluklarından biri de miyopluktur. Peki miyopi nedir? Miyop kaça ayrılır? Belirtileri nelerdir? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, miyop nedir anlattı.

MİYOP NEDİR?

Miyopi, uzaktaki nesneleri net görememe durumudur. Uzağı bulanık görme veya görememe olarak da adlandırılan miyopluk, çocuklar ve genç yetişkinler arasında en yaygın görülen kırılma kusurudur. Miyopluk, göz önden arkaya doğru fazla uzadığında ortaya çıkar ve böylece ışık retinanın üzerine düşmek yerine önündeki odak noktasına düşer. Miyopi oluşumundaki faktörler arasında göz küresinin uzunluğu, kornea ön yüzeyin bombeliğinin artması veya gözün içindeki merceğin kırıcılığının fazla olması rol oynar. Miyopluğunuz varsa, uzaktaki nesneler bulanık olacaktır, ancak yakındaki nesneleri net bir şekilde görebilirsiniz. Bu nedenle bu duruma "uzağı görememe" de denir.

Miyopluk tipik olarak çocuklukta gelişmeye başlar ve büyüme döneminde ilerleyebilir. En yaygın miyopluk semptomları gözleri kısmak, göz yorgunluğu, baş ağrısı ve yorgunluktur. Uzağı görememe dünyada en yaygın görme sorunudur. Şu anda, dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar insan (dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri) miyoptur. Miyopluk, özellikle bazı ülkelerde nüfusun yüzde 70 ile 80'inin etkilendiği Doğu Asya'da en yaygın olarak görülür.

Araştırmacılar miyopluğun neden bu kadar yaygın olma etkenlerini kesin belirtilmemek ile beraber, aşırı yakın çalışmalar kapsamında okuma, ders çalışma, bilgisayar ve taşınabilir elektronik cihazlar (tabletler ve akıllı telefonlar dahil) dahil olmak üzere yakın plan çalışmalarından kaynaklanan göz yorgunluğuna ve dışarıda geçirilen zamanın azalmasına bağlıyorlar. Miyopi görülmesi için en az 24 genetik risk faktörü bildirilmiştir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Miyopluk gözlük veya kontakt lens ile düzeltilebilir; bunlar ışığı retinaya yeniden odaklar. Uzağı göremeyen çocuklar genç yetişkin haline geldiklerinde 19 yaşından sonra, büyüme periyodu bitince ve göz ilerlemesi durunca refraktif cerrahi ile kalıcı olarak tedavi edilebilir.

Özetlemek gerekirse; miyopi akomodasyon yapmayan gözde, sonsuzdaki bir objeden optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzleminin önünde odaklanmasıdır.

MİYOP DERECELERİ NELERDİR?

Basit Miyopi

Konjenital Yüksek Miyopi

Dejeneratif Miyopi (patolojik miyopi)

MİYOPUN BELİRTİLERİ NELERDİR?