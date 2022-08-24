MR eşliğinde prostat biyopsisi tümörün gözden kaçma olasılığını azaltıyor

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olurken, her 5-6 erkekten birinin hayatı boyunca prostat kanseri ile karşılaşma riski bulunuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, prostat kanserinin, erken evrede yakalandığında tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasında yer aldığını ve MR eşliğinde prostat biyopsisi yapılmasının tümörün gözden kaçma olasılığını azalttığını açıkladı.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, prostat kanserinin başlangıç evresinde belirti vermeyen bir kanser olduğunun altını çizerek, “Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. 45 yaşından itibaren her erkeğin yıllık prostat muayenesini ve kan tahlillerini mutlaka yaptırması gerekmektedir. Her 5-6 erkekten birinin hayatı boyunca prostat kanseri ile karşılaşma riski bulunurken, Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasındadır.” dedi.

“Füzyon Biyopsi” kullanımı artıyor

MR eşliğinde prostat biyopsisi hakkında da bilgiler veren Yanaral, “MR, organların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan radyolojik bir testtir. MR, ultrasondan daha ayrıntılı bir görüntüleme ve prostatın sağlıklı görünmeyen ve biyopsi ile incelenmesi gereken kısımlarının daha iyi tespit edilmesini sağlar. Son yıllarda “füzyon biyopsi” olarak bilinen işlemde ultrason ve MR görüntülerini birlikte kullanmaya başlanıldı. Öncelikle bir MR çekilir, radyolog görüntüleri inceler ve şüpheli alanları işaretler. Daha sonra biyopsiyi gerçekleştiren doktor, MR ve ultrason görüntülerini tek bir görüntüde birleştirmek için özel bir yazılımla birlikte bir ultrason kullanır ve bu da biyopsi için hedefleri tespit etmeyi kolaylaştırır.

MR hastalık ayrımında yol gösterici oluyor

PSA (prostat kan tahlili) ve prostat muayenesi yapılarak prostat kanseri şüphesi değerlendirilir. Kanser şüphesi oluşursa bu durumu netleştirmek için prostat biyopsisi yapılır. Yüksek bir PSA sonucu kansere işaret edebilir, ancak iyi huylu prostat büyümesi (BPH) veya enfeksiyon gibi başka hastalıklar da PSA'nın yükselmesine neden olabilir. MR, bu hastalıkların ayrımında da bilgi vermektedir.

MR eşliğinde prostat biyopsisinin avantajları nelerdir?

MR kullanılması daha iyi bilgi verdiği için ciddi bir tümörün gözden kaçma olasılığını azaltır. Biyopsi için MR görüntüsünün kullanılması, tedavi gerektiren agresif prostat kanseri tespitini artırırken, klinik olarak önemsiz olarak adlandırılan tümörlerin daha az tespit edilmesini sağlar. Bu sayede gerçekten tedavi ihtiyacı olan kanserler daha iyi tespit edilir iken hastanın sağlığına etki etmeyecek tümörlerin saptanma oranı düşer. Ameliyattan daha çok fayda görecek hastalar belirlenmiş olur. Ayrıca tekrar biyopsi gereksinimi bu yöntemle daha azdır.

Günübirlik yapılan bir işlem

Biyopsi alınacak bölgeleri belirlemek için MR görüntüleri özel bir bilgisayar yazılımı kullanılarak ultrason görüntüleri ile birleştirilir. Direkt olarak bu bölgelerden parçalar alınır. İşlemi daha konforlu yapabilmek için lokal anestezi ve sakinleştiriciler kullanılır. Günübirlik yapılan bir işlemdir, hasta aynı gün taburcu edilir.” şeklinde konuştu.