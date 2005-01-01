Başarılı olmak günümüz insanının en büyük takıntılarından biri. Neredeyse hepimizin ulaşmak için belirlediği bir sınır var ve bu sınıra yaklaşıp, uzaklaşmak üzerine çok fazla kafa yoruyoruz.

Bu hareketlerdeki en büyük motivasyon kaynağımız da zihnimiz. Zihnimiz bu yolda bizelere bazen oyunlar oynuyor, bazen de yol gösteriyor. Zihnimize bu yolda yardımcı olabilmek için bazı önerilerimiz var.



1- Tanımlayın

İnsan zihni net olmayı sever. Karışık yollara karşı her zaman korumacı bir tavır alır ve bazen sonuca giden yolda bize yardımcıdan çok, en büyük engel olur. Kendi iyiliğiniz için hedeflerinizi tanımlayın ve kendinizi ikna edin.







2- Adımlarınızı planlayın

Büyük adımlar yerine daha kolay idare edebileceğiniz net ve küçük adımlar atmayı deneyin. Sabırlı olmak başarıya giden yolun anahtarlarından biridir. İyi bir plan ve yol haritası ile başarılı olmak elinizde olacaktır.







3- Harekete geçin

En küçük hareket hiç hareket etmemekten iyidir derler. Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktan ve daima ileriye doğru yürümekten geçer. Kendinize güvenin ve olduğunuzdan yerden kalkarak, harekete geçin. Başarının size yaklaştığını göreceksiniz.







4- Hedefleri küçültün

Başarı yolunda yapılacak en vahim hatalardan biri de hedefleri büyük tutmaktır. Zihniniz için zaten yeterince stres dolu bir süreç olan odaklanmayı kolaylaştırmak için başarı hedeflerinizi ve beklentilerinizi küçültün. Rahat bir zihin bu yoldaki en büyük yardımcınız olacaktır.



