Çağın rahatsızlığı: Mükemmeliyetçilik!

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Her şey kusursuz olsun isteyenlerden misiniz?

Evinizde, ilişkilerinizde, iş yerinizde, okulda, en iyi olmaya çalışırken ne kadar yıprandığımızın farkında mısınız? Modern dünyada hayat bir yarış, başarı her alanda yegane hedefken, stres, depresyon ve anksiyete yaşayan insanların sayısı giderek artıyor. Hal böyle olunca rahatsızlık sayımız da gün geçtikçe fazlalaşıyor. Bu rahatsızlıklardan biri de mükemmeliyetçilik. Uzman Psikolog Pelin Atasoy’a çağımızın en büyük sorunlarından biri olan mükemmeliyetçilik konusunu sorduk.



Acaba mükemmeliyetçilik bir hastalık mı?

Mükemmeliyetçiliğe bir hastalık dememiz doğru olmaz. Mükemmeliyetçilik bir kişilik özelliği olarak tanımlanabilir. Kişinin hayatını oldukça zorlaştıran, törpülenmesi gereken bir özellik. Bir süredir var olan ekonomik ve sosyal ortamın bireye yüklediği beklentilerle, kişinin var olmasının/kabul görmesinin dış etkenlere daha da çok bağlanmasıyla mükemmeliyetçilik tetikleniyor ve artış gösteriyor.



Peki nedir bu mükemmeliyetçi insanın özellikleri?

Mükemmeliyetçi insan, kendinin ve/ veya çevresindekilerin en ufak bir hatasını bile kabul edemeyen, kendini ya da etrafındakileri sürekli olarak eleştiren, kendi doğrularına göre düzeltmeye çalışan, ulaşılması neredeyse imkansız, gerçek dışı hedefler koyan ve doğal olarak bu hedeflere ulaşamadığında da hayal kırıklığı ve öfke yaşayan, süreçten keyif almaktan uzak, sonuç odaklı, sürekli olarak beğenilmeme ve sevilmeme kaygısı yaşayan biridir. Tatminkâr ilişkiler yaşaması ve işler yapması oldukça zordur. Kendini ve başkalarını acımazca eleştirir ve mutsuzluk üretir. Mükemmeliyetçi kişi kendi sırtını sıvazlamadığı, kendini ödüllendirmediği için sürekli olarak dışarıdan onaylanma ve olumlu geri bildirim bekler. Alamadığı zamanlarda da yaşadığı hayal kırıklığı yıkıcı olabilir. Mükemmeliyetçi kişilerin hayatında çok fazla ‘meli’, ‘malı’ vardır. “Kocam eve asla geç gelmemeli”, “Ben hep eğlenceli biri olmalıyım”, “Arkadaşlarım bana böyle davranmamalı”... gibi takıntılı davranışlar gösterebilir. Sürekli organize etme, planlama, derleme, toplama gibi. Sürekli olarak her şeyi kontrolü altında tutmaya çalışır.



