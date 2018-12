Hepimiz daha iyi, kendiyle daha barışık, daha mutlu bir insan olmanın hayalini kuruyoruz ama bazen nereden başlamamız gerektiğini bilmiyoruz. En iyi versiyonunuzu yaratmak için küçük bir yol haritasına ne dersiniz?

Yazı: Gülru İncu



1. Geleceğe odaklanın

Geçmişte yaşamaktan vazgeçin. Bu sözün bir klişe olduğunu düşünüyorsanız, önce yanıldığınızı kabul edin, sonra bu cümleyi dönüp dönüp tekrar okuyun. Gerçekleşme ihtimali düşük olan bir olasılıklar denizinde çırpınmak yerine sizi daha ileriye taşıyacak düşüncelere odaklanın.



2. Gerçekte kim olduğunuzu fark edin

Kim olduğunuzu tanımlamak için etiketlere ihtiyacınız yok. Güzel kadın, başarılı kadın, zengin kadın, popüler kadın sıfatlarının sadece sıfattan ibaret olduğunu fark edin. Ev ya da iş hayatında size yüklenen çoklu kimliklerin peşinde koşmayın, çünkü gerçek dünyada hiçbir önemi yok. İçinizdeki gerçek sizi açığa çıkarın, modern dünyanın size yüklediği misyonlar kağıt üzerinde bir yazıdan ibarettir.



3. Her tür duyguyu hissetmeye çalışın

Negatif duygulardan uzak kalmak kolaydır ama zor zamanlarda arkanızı dönüp kaçmak yerine ne hissediyorsanız onu gerçekten yaşamaya çalışın. Mutluysanız dostlarınızla paylaşın, acı çekiyorsanız gizlemeyin. Açık olun. Rol yapmak size sadece zaman kaybettirir. Yaşadığınız zorluklar her anlamda büyümeyi ve ayakta kalmayı öğrenmenin tek yoludur. Bir engelin üstesinden gelmek, güçlü olduğunuzu ve üstesinden gelmek için gereken yeteneklere sahip olduğunu kanıtlar.



4. Sınırlarınızı belirleyin

Neden sınırlar koyarız? Kendinizi korumak ve diğer insanları kontrol etmek için. Eğer sınırlarınızı etkin bir şekilde ayarlayamazsanız bir gün bir de bakmışsınız ki ‘acıların kadını’ ya da ‘drama kraliçesi’ olup çıkmışsınız. Ancak, dikkat! Burada ince bir çizgi var. Sınırlarınızı korumak ya da gereksiz gördüğünüz samimiyeti kurmamak adına diğer insanlarla aranızda kurduğunuz duvarların, bir gün sizi hapsedecek parmaklıklara dönüşebileceğini de unutmayın!



5. Minnettar olun

Sahip olduğunuz her şeyin değerini bilin. Şikayet etmeyi kaldırıp yerine şükran duymayı koyduğunuz zaman bunu yapamayanların kolay kolay elde edemeyeceği bir mutluluk yaşadığınızı fark edeceksiniz. Yanlış olanlar arasında az da olsa doğru olanlara odaklanırsanız sandığınızdan daha çok doğru olduğunu göreceksiniz.



6. Cömert olun

Hem de her konuda! Cömert bir ruha sahip olmak, başkalarına karşı cömert olmak sadece ilişkileri derinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sizi daha mutlu eder.



Daha fazla gülün

Hayatınıza daha çok kahkaha katın ve hayatı ti’ye almayı öğrenin. Zaten hayatı daha az ciddiye almak gerektiğini öğreneceksiniz yıllar içinde, öyle ya da böyle. Hepimizin bildiği ama çoğu zaman unuttuğu, aslında en basit hayat kurallarından biri bol bol kahkaha atmak gerektiği. Gülmenin zihinsel ve fiziksel sağlığa etkileri üzerinde yapılan binlerce araştırma var. Örneğin gülmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, güldüğünüzde kanınıza daha çok oksijen gittiğini, hormon ve kimyasalların daha sağlıklı salgılandığını biliyor muydunuz? Kahkaha bulaşıcıdır, güzeldir. Mutlu olur, mutlu edersiniz.



Kulağa küpe tavsiyeler

• Sadece başarı hikayelerini okumayın. Tersine, çoğu zaman başarısızlıkla biten hikayelerden daha çok şey öğrenebilirsiniz.



• Kalabalığı takip etmeyin, kendi yolunuzu seçin. Neyi seviyorsanız, onu yapın. Aksi takdirde mutsuz olursunuz.



• İnsanları dinleyin, ama gerçekten dinleyin.



• Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın ve öğrendiğiniz her yeni şeyi paylaşın.



• Üstünlük taslamayın, hem de hiçbir konuda. Çünkü birine ne zorla bir şey yaptırabilirsiniz ne de boyun eğmesini sağlayabilirsiniz.