Depresyonu yenmenin yolları

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Negatif düşüncelerinizden uzaklaşın, sosyal ortamlardan uzaklaşmayın ve kendinize iyi bakın!

Kişisel ilişkileri güçlendirin

Depresyonu yenmenin en önemli yollarından biri yalnız kalmamak. Depresyonda olan kişi yalnız kalmayı tercih etse de bu dönemde sizi anlayacak birilerinin etrafınızda olmasına

izin vermelisiniz. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle ya da aile üyeleriyle konuşmak size her zamankinden daha iyi gelecek.

Güveneceğiniz kişilerle zaman geçirin: Sevdiğiniz, güvendiğiniz kişilerle depresyon sırasında daha fazla vakit geçirmelisiniz. Onlardan yardım isteyebilir, duygularınızı ve düşüncelerinizi onlara rahatlıkla anlatabilirsiniz.

Sosyal aktivitelerden uzaklaşmayın: Canınız evden dışarı adım atmak istemiyor olsa da kendinizi sosyal aktivitelerden soyutlamayın. İnsanlarla görüşmek, farklı ortamlara girmek

kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacak.



Çevrenizle iletişim kurmanın 10 yolu

1. Bir arkadaşınızla ya da uzmanla neler hissettiğinizi konuşun.

2. Gönüllü olarak birine yardım edin.

3. Bir arkadaşınızla kahve için.

4. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza sizi düzenli olarak kontrol etmesini söyleyin.

5. Konsere, sinemaya ya da eğlenmeye gidecek bir arkadaşınız olsun.

6. Eski bir arkadaşınızı arayın ya da e-posta atın.

7. Çalışma arkadaşınızla gün içinde yürüyüşe çıkın.

8. Haftada bir gün akşamları arkadaşlarınızla yemeğe çıkmaya özen gösterin.

9. Hayatınızda özel biri varsa onunla eğlenceli vakit geçirmeye çalışın. Yoksa da biriyle olmak için biraz daha çaba harcayın.

10. Bir terapistten yardım isteyin.

