Uykusuzluk, hayattan zevk alamama, keyifsizlik... Depresyonu işaret eden bu belirtilerin sebebi vitamin eksikliği de olabiliyor.

Üzüntü, ilgisizlik, yaşamdan zevk almama ve huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren depresyona hem sosyal şartlar hem de bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar sebep olabiliyor. Genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapi gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilen depresyon belirtilerinde, gıda takviyeleri ve vitamin destekleri ile de azalma sağlanabiliyor.



En sık görülen depresyon belirtisi: Uykusuzluk

Depresyon tanısı konmuş kişilerde C, B6, D vitamini, folik asit, demir ve magnezyum eksikliği görülüyor. Depresyonun en sık karşılaşılan belirtilerinden birinin de uykusuzluk olduğunu belirten Pharma Plant Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Orçun Orhun, bu belirtilerin yanında iştahsızlık, cinsel isteksizlik, enerji kaybı ve çabuk yorulmanın da geldiğini ifade ederek, eksikliği depresyona yol açabilecek besin ve vitaminler hakkında bilgi verdi.

Depresyon savaşçısı vitamin ve gıdalar

Yapılan çalışmalar sonucunda D vitamini eksikliğinin kronik yorgunluğa ve depresyona yol açabileceğini gösteriyor. Mutluluk hormonu olarak da bilinen seratonin için; hindi, tavuk eti, peynir, yoğurt ve yüksek karbonhidratlı meyveler ve soya ürünlerinin tüketilmesinin faydalı olabiliyor. Ayrıca zengin omega 3 kaynağı olan balık ve cevizin tüketilmesi de önemli. Folik asitten zengin yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini kaynağı brokoli, narenciye gibi meyve ve sebzeler, B6'dan zengin fındık, antep fıstığı, balık, B12'den zengin ciğer, kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et ve peynir, çinko kaynağından zengin kuruyemişler de depresyon belirtilerinde azalma sağlayabiliyor.

Doğum kontrol hapları depresyon riskini artırabilir

Doğum kontrol hapı kullanan kişilerde depresyon belirtileri görülebileceği gibi alkol kullanan kişiler de bu risk grubuna giriyor. Hamilelik döneminde alınması gereken en önemli besin desteklerinden biri olan folik asit hem anne hem de bebeğin sinir sistemi gelişimi açısından önem taşıyor. Omega 3 desteği de hamilelik sonrası görülen depresyona faydalı olabiliyor.

Düzenli ölçüm yaptırın

Depresyonun bir hastalık olduğu unutulmamalı ve bir uzman tarafından ayrıntılı bir muayene ile tespit edilmeli. Düzenli vitamin ölçümü veya kan tahlili ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri öğrenilebilir ve doktorunuzun önerdiği takviyeleri kullanabilirsiniz.