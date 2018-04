Mutluluk tüyoları!

Mutlu olmak için birçok nedeniniz var cümlesinden sıkıldıysanız şaşırtıcı gerçekleri okuyun!

Yazı:Nilgün Yıldız

Aslında mutlu olmak için bildiğiniz değil bilmediklerinize ihtiyacınız var!

Yatağın sol kenarında uyumanın sizi daha mutlu bir insana dönüştüreceğini biliyor muydunuz? Evet, sadece yatakta yer değiştirmek gibi birçok sebep sizi mutlu etmeye yeter de artar bile!

Yaşlanmak

Yaşlanmaktan korkuyor olabilirsiniz hatta yaşlılığı geciktirmek için birçok önlem de alıyor olabilirsiniz fakat şunu baştan söyleyelim; yaşlandıkça daha mutlu oluyorsunuz. Çünkü insanlar yaşlandıkça mutluluğa sebep olan kimyasalların seviyesinde bir artış oluyor.

Sabah seksi

Seksin mutluluk üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz fakat sabahları yapılan seksin mutlu olmak için önemli bir sebep olduğu araştırmalarla da kanıtlanmış bir sonuç. Sabahları cinsellik yaşayan kişilerin oksitosin ismi verilen hormonu salgıladığı ve bu hormonun da gün boyunca mutlu olmaya sebep olduğu belirtiliyor.

Yatağın sol tarafı

2011 yılının aralık ayında yayınlanan bir araştırma yatağın sol tarafında yatan kişilerin sağ tarafında yatanlara oranla daha mutlu olduğunu ortaya koydu. 3 bin kişi arasında yapılan bu araştırmaya göre yatağın sol tarafında yatan kişiler diğerlerine oranla yüzde 18 daha mutlu.

Uyku zamanı

4 bin kişi arasında yapılan bir araştırmada geceleri altı saat 26 dakika uyuyan kişilerin diğerlerine oranla daha mutlu bir ruh haline sahip oldukları görüldü. Eğer siz de işe daha mutlu gitmek istiyorsanız bu süreye dikkat edin.

Renkler

Renklerin duyguların değişimi üzerinde etkili olduğu biliniyor. Araştırmalara göre kırmızı renk insanları daha sinirli ve agresif yaparken mavi sakinleştiriyor. Kendinizi daima mutlu etmek istiyorsanız odanızın duvarlarını da maviye boyayabilirsiniz.

Fast Food’u unutun

Canımız sıkkın olduğunda her ne kadar soluğu ilk aldığımız yer bir fast food restoranı olsa da, fast food sevenlerin depresyona girme ihtimali yüzde 51 daha fazla. Modunuzu yüksek tutmak için kalsiyum, magnezyum ve lifli yiyecek ağırlıklı beslenirseniz iyi hissettiren hormonlarınız da harekete geçecektir.

Para

Her zaman mutlu olmak için paranın şart olduğu düşünülür. Fakat şunu düşünün; dünyanın en zengin ünlüleri ya uyuşturucu bağımlısı oluyor ya da depresyona giriyor. Sağlığınız yerinde olduğu sürece ve sevdiklerinizle birlikte olduğunuzda başka bir şeye ihtiyacınız olmamalı.

Çabukluk

Hızlı düşünen kişiler daha yaratıcı olduklarını farkediyor ve iyi hissetmeye yarayan dopamin hormonunu daha fazla salgılıyor.

Uçak bileti işe yarıyor

Kendinizi kötü hissettiğinizde alışverişe çıkanlardansanız üzgünüz Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre alışveriş yapmak yerine farklı bir ülkeye uçak bileti almak daha fazla işe yarıyor. Böylece yeni bir ülkeye gitmenin, yeni yerler görmenin heyecanıyla uzun süre mutlu hissedebiliyorsunuz.

Aşık olmak

Aşık olmak mutluluğun en önemli sebeplerinden biri... Aşık olduğunuzda kendinizi her zamankinden daha pozitif hissedebilirsiniz. Bu duyguları çevrenizdekilere de yansıtır, etrafınızdakilere olumlu duygular verirsiniz.