Maddi ve manevi herkesi rahatlatan reiki sayesinde ruhunuz huzur bulur ve aynı zamanda içsel huzuru sağlamanıza yardımcı olur.

Reiki 20. yy başında Japonya’da ortaya çıkan kozmik bir şifa bulma tekniğidir. Ruhsal şifa vermeye dayalı olan bu enerji, ruhsal yaşam enerji anlamını taşımaktadır. Tıbbi bir araç değil, ruhsal rahatlama ve ışık bulma tekniği ile rahatlamaya dayalı bir tekniktir. Vücut-ruh ile bütünleşecek ve oluşabilecek hastalıklara koruma sağlayacaktır. Din, ırk ve cinsiyet gözetmeksiniz yapılan reiki şifa gücünden herkes yararlanabilir ve şifa bulabilir. İnsan vücudunda meydana gelen hastalıkların, aslında enerji karışmasından ve vücudun dengesinin bozulmasından olduğuna inanılır ve bu enerjiyi doğru kullanmayı öğreten bir felsefe ile her şey yoluna girebilir. Reiki enerjisi sayesinde daha sakin ve enerjinizi daha doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Spiritüel bir yaşam tarzı sayesinde ruhunuzu huzura kavuşturacak ve iç dünyanızda kendiniz ile barışık olacaksınız. Günümüzde genel olarak hastalıkların oluşumuna etki eden stresi ortadan kaldırmış ve huzuru bulmuş olacaksınız. Reiki ile sadece iyilik yapmayı düşünebilirsiniz. İçerisinde kötü hiçbir düşünceye yer vermez. İçinizde keşfedeceğiniz kendiniz ile tanışmaya hazır mısınız?



Reiki nedir?

Reiki, evrensel bir yaşam gücü anlamın gelmektedir. Mika Usia adında bir Japon, yaptığı meditasyon sırasında reikiyi keşfetmiştir. Reiki özellikle ellerin direnci üzerinde gelişir. Ellerin hemen altında bulunan enerji, reiki ile çağrıldığı zaman ortaya çıkıyor. Biomanyetik olarak ortaya çıkan bu enerji eller ile bedenden gidiyor. Sorunlarımızın çoğu zihnimizde başlar ve duygusal olarak devam eder. Yapılan reiki bedenimizin enerjisini arttırır ve dengeler. Bir süre sonra bedenimiz iyileşme gösterir. Birçok hastalıkta reiki kullanılır. Kanser hastalarında kullanılan reiki, iyileştirici değildir ama iyileşme sürecine destek olduğu gözlemlenmiştir.







Uygulayacağınız kişinin herhangi bir yerine ellerinizi koyarak başlayabilirsiniz ama yüzden başlanması daha etkilidir. Şifa arayan kişi yatar bir pozisyonda olur ve eller ile enerji verilir. Tüm beden tüm aura temizlenmeye başlar. Ellerin konulduğu yerde artık siz yoksunuzdur ve reiki vardır. Bu çalışmadan sonra beden, ruh ve zihnin iyileştiğini görürüz. Eğer kişi reikiden fayda göreceğine inanarak yapıyorsa bu daha etkili olur. Psikolojik olarak kedini açar, placebo etkisi yaratır ve reiki enerjisi ortaya çıkar. Bu etkilerin ruha birçok faydası vardır. Peki bu etkiler nelerdir?

• Derinsel bir rahatlama yaşatır.

• Vücudun salgıladığı enerjinin normale dönmesine yardımcı olur.

• Vücuttaki toksinlerin ve zehrin atılmasını sağlar.

• Zihinsel olarak yorgunlukları yok eder.



Reiki müzikleri

Reiki müzikleri kişinin reiki esnasında gereken ambiyansı oluşturması için gereklidir. Sakinleşmek için reiki müzikleri ayrı bir yer ve öneme sahiptir. Reiki müzikleri sayesinde, reikinin içine daha çok girebilir ve ruhunuzu dinlendirmiş olursunuz. Reiki müzikleri sakin müziklerdir. Bu sakin müzikler ile ruhunuzun bedeninizden ayrıldığını hissedileceğinizi unutmayın! Reiki müziklerinde doğa sesleri ve ışık seslerine yer verilerek sizi bu dünyadan uzak tutarak ruhunuza yöneltmek amaçlanır. Tek yapmanız gereken bedeninizi teslim etmek, uzanmak ve gözlerinizi kapatmak.



Reiki master

Reiki master olmak için sistemi öğrenmeli ve düzenli olarak her gün reiki yapmalısınız. Bu yola baş koyan öğrencilerin, öncelikle kendilerini temizleri ve şifa bulmaları gerekmektedir. Reiki sorumluluğu alan kişiler, doğru uygulamayı öğretmelidirler. Usui reiki sistemini hayatlarında uygulamaları çok önemlidir. Kişi tüm seviyelerde tecrübe yaşamış olmalı ki reikiyi yaşam biçimine dönüştürmüş olabilsin. Reiki master olmak kolay değil, aksine sorumluluk ve tecrübe gerektiren bir dizi eğitimden geçilmelidir. Reiki eğitimi alabileceğiniz birçok yer bulunmaktadır. Ebru Dengiz reiki evinde usui reiki eğitimi verilmektedir.



Bu eğitimler sayesinde;

• Çakra çalışmaları

• Usui Şifa tekniği

• Işık köprüsü eğitimi

• Bilinçaltı terapisi

• Duygu ve düşünce kalıpları

• Duygusal özgürleşme terapisi

• Nefes teknikleri



Reiki sayesinde hayata bakış açınız değişebilir ve huzura kavuşabilirsiniz.