Saç dökülmesine yol açan 8 sağlıksız beslenme alışkanlığı

Büyüklerin söylediği gibi, "Ne yersen osun". Bu saç sağlığımız için de geçerlidir. Yemek tükettiğinizde sadece karnınızı doyurmakla veya damak zevkinizi doyurmakla kalmayacak aynı zamanda saçınızı ve cildinizi de doyuracaksınız.

Kulağa şaşırtıcı gelse de, eğer sağlıksız beslenme alışkanlıklarınız varsa, bu durum saçınızın nasıl göründüğüne ve nasıl hissettirdiğine de yansıyacaktır. Saç dökülmesi veya saç incelmesi, sıkıcı yaşam tarzları, aşırı stres ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bir sonucu olarak günümüzde yaygın bir sorundur. Saç dökülmesi sizin için sürekli bir endişe kaynağıysa, daha sağlıklı yiyecek seçimleri yapmaya başlayın ve tabağınıza besleyici yemekler koyun.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLECEK SAĞLIKSIZ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Yiyecekler vücudun düzgün çalışması için gerekli beslenmeyi sağladığı gibi saçlar için de aynısını yapar. Güzellik uzmanı Dr. Priti Mahire, saç dökülmesine yol açabilecek beslenme alışkanlıklarının bir listesini burada bulabilirsiniz.

1. Fazla A vitaminine sahip olmak

Her şeyin fazlasına sahip olmak kötüdür ve temel vitaminler de istisna değildir. A vitamini saç ve göz sağlığı için gereklidir ancak bunun fazlası saç dökülmesine neden olabilir.

2. Çok fazla kızartılmış veya yağlı yiyecekler yemek

Kızarmış yiyeceklerde bulunan yağlar ile dihidrotestosteron (DHT) ve erkek ve kadın tipi kelliğe yol açan bir hormon olan testosteron seviyelerinde artış arasında bir bağlantı vardır. Derin yağda kızartılmış veya yağlı yiyeceklerde sağlıklı yağlar bulunmaz ve bu da saç dökülmesine katkıda bulunur. Ayrıca yüksek sıcaklıkta pişirilmiş yiyecekler tükettiğinizde vücudun oksidatif stresi artar, iltihaplanmaya yol açar ve sonuçta saç dökülmesine neden olur.

3. Cıva düzeyi yüksek gıdalar tüketmek

Uskumru, suşi, kılıç balığı ve bazı ton balığı gibi bazı balık çeşitlerinde yüksek oranda cıva bulunur. Yüksek düzeyde cıva saç dökülmesiyle ilişkilidir. O halde ne yediğinize dikkat edin!

4. Düşük proteinli diyet

Proteinler saç büyümesi için gerekli amino asitleri içerir. Saç köklerinin büyümesi ve düzgün çalışması için sürekli bir protein kaynağına ihtiyacı vardır. Protein eksikliği saçların incelmesine, saç dökülmesine ve kırılgan saçlara neden olur.