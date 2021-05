Yiyerek zayıflamak mümkün mü? Hepobur diyeti nedir? Nasıl yapılır?

"Hepobur Diyet, doğada var olan hemen her çeşit gıdayı tüketmenize imkan veren bir beslenme biçimi. İçerisinde et de var, makarna da, hatta tatlı ve çikolata da…" diyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç... Peki, Hepobur diyeti nedir? Nasıl yapılır? Yiyerek zayıflamak mümkün mü? İşte Banu Kazanç'ın verdiği bilgilerle Hepobur Diyet ve 7 günlük örnek liste:



Beslenme ve Diyet Uzmanı

Banu Kazanç

@banukazanc

Doğru bilinen yanlışlar arasında en başta gelir: “Kilo vermek için az yemek, hatta aç kalmak gerekir.” Kesinlikle yanlış! Kilo vermek için tek yapmanız gereken yemek yemektir! Ne zaman ve ne kadar yiyeceğiniz ise asıl kritik konudur. Beslenmenizde temel olarak karbonhidrat, yağ ve proteinler olmalıdır.

Bunun yanı sıra lif, vitamin ve mineraller birlikte tüketildiğinde besinlerin biyoyararlılığı artar. Sağlıklı beslenmede kural, karışık beslenmedir. Sizin yaşam tarzınıza uymayan bir diyeti sürdürmeniz hemen hemen imkansızdır. Diyetiniz aynen parmak iziniz gibi size özgü olursa sorununuzu çözersiniz. Çalışma koşullarınız, yemek saatleriniz, listedeki yiyeceklerin kolay hazırlanabilir ve ulaşılır olmasının yanı sıra damak zevkinize hatta bütçenize uygun olması da önem taşır. Beslenme programınızın sağlıklı olması için dengeli olması, her besin grubunu içermesi ve sizin için yeterli olan kaloriyi sağlaması gerekir. Ayrıca, çeşitlilik içermeli, sizi bıktırmamalıdır.

Hepobur Diyet, doğada var olan hemen her çeşit gıdayı tüketmenize imkan veren bir beslenme biçimi. İçerisinde et de var, makarna da, hatta tatlı ve çikolata da… Çünkü her şeyden ölçülü bir şekilde yiyerek sağlıklı kilo verebilirsiniz.

Hepobur Diyet’in en kritik yanı aslında bu ölçü ve denge konusudur. Protein ve karbonhidratlar birlikte tüketildiğinde birbirini dengeler. Mesela hem protein hem de karbonhidrat içerdiği için mantıyı, 1 porsiyonu geçmeyecek şekilde (ve üzerine yağ ve/veya sos ilave etmeden) haftada iki gün, öğle öğününde ve o gün başka bir karbonhidrat tüketmemek koşulu ile diyet yaparken tüketebilirsiniz. Hiçbir besin grubundan ödün vermez, yoksunluk hissi yaşamazsak, sağlıklı bir biçimde kilo verir, sağlıklı kilomuzu da rahatlıkla koruruz.

BUNLAR ÖNEMLİ

Günde 2.5 litre su için.

Günde 2 fincan şekersiz kahve içip; kahvenize süt ekleyebilirsiniz.

Tuzu sadece yemekleri pişirirken kullanın; salata dahil yiyeceklerinize tuz ilave etmeyin hatta masanıza tuzluk getirmeyin. Baharat ilave edebilirsiniz.

Marul, kıvırcık, salatalık, domates, roka, maydanoz, dereotu, biberden yapılmış; 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve istenildiği kadar limon, nar ekşisi, sirke ile hazırlanmış salatayı sınırsız tüketebilirsiniz.

Öğle yemeğinde makarna yediğiniz günlerde, o gün içinde ekmek ve simit tüketmemeniz gerekir. Yani öğle yemeğinde makarna yiyecekseniz; kahvaltı seçeneği olarak yulaflı kahvaltıyı, ikindi ara öğünü olarak da belirtmiş olduğum miktarda meyve ve yoğurdu tüketmelisiniz.

Sabah kahvaltısı için belirtmiş olduğum üç farklı alternatifi ve öğle yemeği için belirtmiş olduğum iki farklı alternatifi, haftanın günlerine dağıtın. İki gün üst üste aynı kahvaltıyı etmeyin; makarnayı da 3-4 gün arayla tüketin.

İkindi ara öğünü ve gece ara öğününü de çeşitlendirin; her gün aynı ara öğünleri tüketmeyin.

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

Sabah

2 GÜN

2 yumurtalı 50 gr peynirli omlet

1 dilim çavdar ekmeği



3 GÜN

6 kaşık yulaf ile 1 bardak laktozsuz süt

3 kuru kayısı veya 1 porsiyon meyve



2 GÜN

Kepekli/çavdarlı ya da çok tahıllı tost ekmeğine çift kaşarlı tost



Öğle

5 GÜN (bunlardan birini seçerek)

Izgara ya da haşlanmış 200 gr hindi

Izgara ya da buğulama 200 gr balık

Izgara ya da yağsız tavada 5 köfte

8 kaşık az yağlı kuru baklagiller

8 kaşık pişmiş kinoa

Salata



2 GÜN

Kıymalı/peynirli veya yoğurtlu 5 kaşık makarna



Ara

1/2 simit

50 gr peynir veya 2 porsiyon meyve

4 kaşık yoğurt



Akşam

Az yağlı yapılmış sınırsız sebze yemeği

4 kaşık yoğurt

Salata



Ara (bunlardan birini seçerek)

10 badem

5 tam ceviz

1 çay bardağı fındık

1 çay bardağı leblebi

1 çay bardağı çekirdek