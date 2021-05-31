3 günde 3 kilo verdiren mucize ananas diyeti
İçerisinde bulunan bromelain ile yağ yakımını hızlandıran mucize meyve ananas ile hem tatlı ihtiyacınızı karşılayıp hem de hızlı bir şekilde kilo kaybedebilirsiniz. Peki, 3 günde 3 kilo verdiren ananas diyeti nasıl yapılır?
Merak edilen diyetler arasında ananas diyeti de yer alıyor. 3 günde 3 kilo verdiren ananas diyeti nasıl yapılır? sorusu internette de en çok merak edilenler arasında. Ananas diyeti nasıl yapılır sorusunu Beslenme ve Diyet Uzmanı Abdullah Mollamemişoğlu yanıtlıyor. Karşınızda ananas diyeti:
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Abdullah Mollamemişoğlu
@dyt_abdullah
Ödem atmayı hızlandıran ananas yüksek oranda su ve lif içermesiyle hem sağlıklı hem de kolay kilo vermenize yardımcı olur. Çok tatlı olmasına karşın glisemik indeksi de yüksek olmayan ananas; folik asit, kalsiyum, manganez, A ve C vitamini bakımından da zengindir. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan ananas detoks etkisiyle de tam bir kanser kalkanıdır. Özellikle tarçınla birlikte tüketildiğinde metabolizma hızını da arttırır. Ananas diyeti yaparken en önemli nokta makro ve mikro besin öğelerinin dengeli bir şekilde alınması! Ananas diyeti yaparken özellikle protein ve esansiyel yağ asitlerinin alınmasına özen gösterip en az 2.5 litre su tüketmelisiniz.
3 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Sabah
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 dilim ananas
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
- 1/2 çay kaşığı tarçın
Öğle
- 1 kutu (80 gr) light ton balığı
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata
Ara (15.30)
- 1 su bardağı ayran
- 2-3 grissini
Akşam
- 1 kase yoğurt
- 1 dilim ananas
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 10 çiğ badem
- 1/2 çay kaşığı tarçın
2. GÜN
Sabah
- 1/2 çay kaşığı tarçın, 1 su bardağı kefir, 1 dilim ananas, 1 tatlı kaşığı keten tohumu ile hazırladığınız smoothie
Öğle
- 4 ızgara köfte
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata
Ara
- 10 tuzsuz yer fıstığı
Akşam
- 1 kase yoğurt
- 1 dilim ananas
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 2 ceviz
- 1/2 çay kaşığı tarçın
3. GÜN
Sabah
- Üzerine tarçın serpilmiş, fırınlanmış 1 dilim ananas
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 çorba kaşığı labne peynir
Öğle
- 120 gr ızgara piliç fileto
- Buharda pişmiş mevsim sebzeleri (patates hariç)
Ara
- 3 tam buğday grissini
- 1 bardak yeşil çay
Akşam
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı sınırsız roka ve taze nane
- 1 dilim ananas
- 1 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
- 2 yemek kaşığı nar
BU DİYETLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Kolay diyet nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle pratik diyet tarifleri
- Hafif diyet
- Hafif diyet programı ve tarifleri
- Diyet alışveriş planlamasından başlar
- Ketojenik tarifler: 5 ketojenik smoothie tarifi
- Ketojenik diyet nedir?
- Vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu: 5 günlük örnek menü ve tarifler
- Diyetisyen Berrin Yiğit’ten Glütensiz 10 Tarif
- En etkili 20 detoks içeceği
- Yiyerek zayıflamak mümkün mü? Hepobur diyeti nedir? Nasıl yapılır?
- Candida diyeti nedir, nasıl yapılır?
- İsveç Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?
- Gi Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?
- Meyve kilo aldırır mı?
- Karatay diyeti ile 1 ayda kaç kilo verilir? İşte diyet listesi
- Aralıklı oruç (IF diyeti) nedir, nasıl yapılır? Kimler yapmamalı?
- Diyette meyve ne zaman yenir?
- Çorba diyeti kaç gün yapılır? Zayıflatır mı? 5 günlük çorba diyeti listesi