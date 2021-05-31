3 günde 3 kilo verdiren mucize ananas diyeti

Merak edilen diyetler arasında ananas diyeti de yer alıyor. 3 günde 3 kilo verdiren ananas diyeti nasıl yapılır? sorusu internette de en çok merak edilenler arasında. Ananas diyeti nasıl yapılır sorusunu Beslenme ve Diyet Uzmanı Abdullah Mollamemişoğlu yanıtlıyor. Karşınızda ananas diyeti:



Beslenme ve Diyet Uzmanı

Abdullah Mollamemişoğlu

@dyt_abdullah

Ödem atmayı hızlandıran ananas yüksek oranda su ve lif içermesiyle hem sağlıklı hem de kolay kilo vermenize yardımcı olur. Çok tatlı olmasına karşın glisemik indeksi de yüksek olmayan ananas; folik asit, kalsiyum, manganez, A ve C vitamini bakımından da zengindir. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan ananas detoks etkisiyle de tam bir kanser kalkanıdır. Özellikle tarçınla birlikte tüketildiğinde metabolizma hızını da arttırır. Ananas diyeti yaparken en önemli nokta makro ve mikro besin öğelerinin dengeli bir şekilde alınması! Ananas diyeti yaparken özellikle protein ve esansiyel yağ asitlerinin alınmasına özen gösterip en az 2.5 litre su tüketmelisiniz.

3 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

4 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim ananas

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1/2 çay kaşığı tarçın



Öğle

1 kutu (80 gr) light ton balığı

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata



Ara (15.30)

1 su bardağı ayran

2-3 grissini



Akşam

1 kase yoğurt

1 dilim ananas

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

10 çiğ badem

1/2 çay kaşığı tarçın

2. GÜN

Sabah

1/2 çay kaşığı tarçın, 1 su bardağı kefir, 1 dilim ananas, 1 tatlı kaşığı keten tohumu ile hazırladığınız smoothie



Öğle

4 ızgara köfte

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata



Ara

10 tuzsuz yer fıstığı



Akşam

1 kase yoğurt

1 dilim ananas

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 ceviz

1/2 çay kaşığı tarçın

3. GÜN

Sabah

Üzerine tarçın serpilmiş, fırınlanmış 1 dilim ananas

1 tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı labne peynir



Öğle

120 gr ızgara piliç fileto

Buharda pişmiş mevsim sebzeleri (patates hariç)



Ara

3 tam buğday grissini

1 bardak yeşil çay



Akşam

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı sınırsız roka ve taze nane

1 dilim ananas

1 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

2 yemek kaşığı nar

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