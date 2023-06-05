Sırtın sol altında ağrı neden olur? İşte 9 önemli sebep!

Sırtınızın sol alt tarafında saplanan veya zonklayan bir ağrı sizi günlerce egzersizden ve temel aktivitelerden uzaklaştırabilir. İyi haber şu ki, bunun nedeni muhtemelen sırt kaslarınızın veya bağlarınızın bir kısmını zamanla iyileşecek şekilde germiş olmanızdır.

Ancak bazı durumlarda, sadece sol tarafta olduğu gibi tek taraflı sırt ağrısı, tıbbi bakım gerektiren bir enfeksiyon veya yaralanma gibi ciddi bir soruna işaret edebilir.

İşte belinizin sol tarafında ağrı olmasının dokuz potansiyel nedeni, ne zaman doktora başvurmanız gerektiği ve bunu nasıl kendi başınıza tedavi edebileceğiniz...

1. Kas gerginliği

Sol alt sırt ağrısının en yaygın nedeni, omurgayı destekleyen kasların, tendonların ve bağların yaralanmasıdır. Örneğin:

Sırt travmasına neden olan bir düşme veya başka bir kaza

Ani bir dönme hareketi

Tek omuzda ağır bir çanta taşırken olduğu gibi, eşit olmayan bir ağırlık dağılımı

Kötü duruş

Beyin cerrahı Dr. Michael Rosner, sırt ağrınızın kas gerginliğinden kaynaklandığını şu belirtilerden anlayabilirsiniz; ağrılı, sert hissetmeniz, bıçak saplanır gibi bir ağrı yaşamanız veya kas spazmlarınız olması olması.

2. Enfeksiyon

Tedavi edilmeyen bir idrar yolu enfeksiyonu, ilerlemiş bir mesane enfeksiyonuna veya sol böbrek enfeksiyonuna yol açabilir ve bu da sol belinize yayılan sürekli ağrıya neden olabilir.

Yapılacak en iyi şey, cinsel ilişkiden sonra bol su içerek tuvaletinizi yapmanız ve antibiyotikler kullanarak semptomları hemen tedavi ederek idrar yolu enfeksiyonunu önlemektir.

Tıbbı klinik direktörü Anthony Chiodo, sol bel ağrınız varsa ve ayrıca idrara çıkma, ateş veya titreme gibi semptomlarınız varsa, enfeksiyon olup olmadığını kontrol etmek için mümkün olan en kısa sürede doktorunuza görünün diyor.

3. Böbrek taşları

İdrar yolunuzdaki mineral birikintileri olan böbrek taşları, sırtınızın sol alt tarafında keskin, şiddetli ağrıya ve ayrıca alt karın, kasık ve kaburgaların altında ağrıya neden olabilir. Diğer bir yaygın semptom kanlı idrardır.

Daha küçük taşlar tedavi olmaksızın idrar yolundan geçebilir, ancak bir üroloğun daha büyük taşları ameliyatla veya şok dalgaları kullanarak çıkarması gerekebilir.

4. Endometriozis

Endometriozis, uterus astarına benzer dokunun uterus dışında büyüdüğü bir durumdur. Adet döneminde yoğun kramp ve cinsel ilişki sırasında ağrı ile birlikte sol bel ağrısına neden olabilir.

Endometriozis, ABD'de 10 kadından 1'ini etkileyen yaygın bir durumdur ve doğurganlıkla ilgili komplikasyonlara yol açabilir. Endometriozis teşhisinin altın standardı laparoskopik cerrahidir, böylece doktorlar dokunun nereye yayıldığını görebilir.

5. Stres kırığı

Ağırlık kaldırmak veya tenis, kürek çekme, jimnastik gibi sporlarda fazla yapılan fiziksel aktiviteler, omurgayı zorlayarak stres kırılmasına neden olabilir.

Dokunduğunuzda bölge acıyabilir ve ağrı reçetesiz tedavilere cevap vermeyecek kadar şiddetli olabilir. Çoğu vaka altı ila sekiz hafta içinde kendi kendine iyileşir, ancak doğru bir teşhis almanın tek yolu tıbbi müdahaledir.

6. Hamilelik

Gebe kadınların üçte ikisinden fazlası, çoğunlukla posterior pelvik ağrı olarak adlandırılan bel ağrısı yaşar. Posterior pelvik ağrısı, belinizin bir veya her iki tarafında yaşadığınız derin, zonklayan bir ağrıdır.

Bebek büyüdükçe muhtemelen sırtınızda genel kas ağrıları da yaşayacaksınız. Bunun nedeni, bebeğin ağırlığının sizin ağırlık merkezinizi bozabilmesidir. Bu da sırtınızdaki farklı kasları çalıştırarak bunu telafi etmenizi gerektirebilir.

7. Sakroiliak eklem disfonksiyonu

Sakroiliak eklem disfonksiyonu, kalça kemiklerini omurganın alt kısmına bağlayan eklemin anormal şekilde hareket ederek iltihaplanmasıdır.

Sol kalça eklemindeki iltihaplanma, genellikle kalçalarda veya sol üst uyluğun arkasında ağrının eşlik ettiği sol alt sırtta donuk, bir ağrıya neden olabilir.

Durum kronik olabilir veya geçici stresin bir sonucu olabilir. Risk faktörleri arasında hamilelik, eşit olmayan bacak uzunluğu veya düşme gibi bir kazanın etkisi yer alır.

8. Bel fıtığı

Alt omurgadaki her omur arasındaki doku yastığı olan lomber diskler, stres altında şişebilir veya sıkışarak fıtıklaşmış bir diske neden olabilir.

Çoğu insanda bel fıtığı semptomları görülmez, ancak bazılarında diskin bulunduğu yere bağlı olarak bellerinin bir tarafında ağrı ve uyuşma gelişir. Nadir durumlarda, diskler kırılır veya yırtılır, şiddetli ağrıya neden olur ve kalıcı sinir hasarını önlemek için ameliyat gerektirir.

Chiodo, "Yaygın bacak ağrınız, artan bacak zayıflığınız veya bağırsak ve mesane işlev bozukluğunuz varsa, acil servise gidin" diyor.

9. Tümör

Nadir olmakla birlikte, omurilik kanseri veya bir omurilik tümörü, sırtın sol veya sağ tarafında sırt ağrısına neden olabilir. Diğer semptomlar açıklanamayan kilo kaybı, ateş, uyuşma, halsizlik veya yürüme güçlüğünü içerebilir. Bununla birlikte, bunun sırt ağrısının nadir bir nedeni olduğuna dikkat etmek önemlidir.