Topuk dikeni belirtileri neler, neden olur? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır? 6 soruda topuk dikeni

Tıp dünyasında osteofit ismiyle anılan topuk dikeni, topukta oluşan, yere basmakla ayak tabanında batma tarzında ağrı ve buna bağlı olarak yürüme zorluğuna neden olan bir hastalık. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Ortopedi̇ ve Travmatoloji̇ Uzmanı Op. Dr. Murat Toygar Güler, topuk dikenine dair merak edilenleri anlattı.

Topuk dikeni (kalkaneal spur) nedir?

Topuk dikeni̇, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik benzeri kalsiyum birikintisidir. Sıklıkla kas ve bağ dokusunda görülen uzun süreli gerginliğinin sonucudur.

Topuk dikeni (kalkaneal spur) nedeni nedir?

Sert yüzeylerde yürümek, koşmak veya zıplamak gibi hareketlerden kaynaklanan stres, topuk dikeninin yaygın bir nedenidir.

Topuk dikeninde en çok görülen şikayetler ve belirtiler nelerdir?

En çok görülen şikayetler aralıklı veya kronik ağrıdır. Genellikle sabah saatlerinde ilk ayağa kalkıldığında ayak tabanlarına bıçak saplanması gibi veya iğne batması şeklinde ağrı olur.

Topuk dikeni tanısı nasıl konur?

Topuk dikeni tanısı ve topuk dikeninden emin olma durumu, ayakta röntgen filminde kemik çıkıntısının görülmesi ile bu tanı koyulur.

Topuk dikeni tedavisi nasıl olur?

Topuk dikeni tedavisinde , öncelikle istirahat uygun görülür.

Buz tatbiki yapılır.

Ortez kullanımı yapılır, gece atelleri takılır.

Ayak için germe egzersizleri̇ önerilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon görmesi için hastaya yönlendirmeler yapılır.

Darbe emici spor ayakkabı kullanılması için bilgi̇ verilir.

PRP uygulaması yapılır.

Eswt (ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi ) tedavisi uygulanır.

Steroid tedavileri̇ uygulanması gibi birçok kullanılan yöntem bulunmaktadır.

Topuk dikeni için tavsiye edilen ayak egzersizleri

Doğru yapılan ayaklarınızı sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olacaktır. Germe ve güçlendirme programları fasciitis nedeniyle oluşan topuk ve kemer bölge ağrıları tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir çalışma, hastaların % 83’ünün streç egzersizleri ve doğru tabanlık kullanımı ile topuk ağrısının başarıyla tedavi edildiğini kanıtlamıştır.

1.Ark Egzersizi: Yalın ayak, pedi ayağınızın altında ark boyunca arkadan öne çevirin. Aynı hareketi 3-5 dk. boyunca günde 2 kez uygulayın.

2. Parmak Kavrama: Egzersizi Aparatı parmaklarınızın altına boylu boyunca yerleştirin. Ayaklarınızı pedi kavrayıp sıkıştırıp bırakın. Her sıkıştırma anında 5-10 sn. bekleyiniz (Bu pozisyonda tutunuz) ve hareketi 10 kez tekrarlayınız.

3. Parmak Ucunda Kalkma: Ayaklarınızı paralel olacak şekilde, parmak ucunda yavaşça kalkın ve yavaşça inin. Hareketi 10 kere tekrarlanmanız arka bacak kaslarınız ve arkınızı genişletmenize de yarayacaktır.

4. Aşil Gerdirme: Ayağınızın ön kısmı ile merdivende durunuz. Dengenizi sağlamanız önemlidir. Yükünüzü bırakarak aşilinizde gerginliği hissedecek şekilde 15-30sn bu pozisyonda bekleyin sonrasında rahatlayınız ve hareketi 3 kere tekrarlayınız.

5. Plantar Fascia Gerdirme: Oturur pozisyonda, ayağınızı diğer dizinizin üstüne koyunuz. Parmaklarınızın altından tutarak bacağınızda gerginliği hissedene kadar kendinize doğru çekiniz. Bu gerginlikte 15 sn bekleyiniz ve hareketi 3 kere tekrarlayınız.

6.Theraband ile Gerdirme: Yere oturunuz, bir bacağınızı uzatarak parmaklarınızın altına thebandı geçirin ve diziniz kırmadan thebandı kendinize doğru çekin. Gerginliği 10 sn. tutarak hareketi 3 kere tekrarlayınız. Bu egzersiz sabah ilk olarak yapıldığında yararlıdır.

7.Ayak Ekstansiyonu ve Rotasyonu: Ayağınızı düz bir çizgi olacak şekilde uzatın. 5-10 sn. tutarak hareketi 10 kere tekrarlayınız.