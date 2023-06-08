Üzüm atıştırmanın ve her peynir tabağına üzüm eklemenin sağlığa 9 faydası

Üzüm, hemen hemen her yaştan insan için sevilen bir meyvedir. Çocuklar için harika bir ara öğün atıştırmalığı olurken, yetişkinler için peynir tabaklarının vazgeçilmezidir. Ve mevcut birçok üzüm çeşidi ve üzüm bazlı ürün, bağışıklığı güçlendirirken, beyin sağlığına, göz sağlığına ve cilt sağlığına ve daha birçok şeye iyi gelir. İşte üzüm atıştırmanın ve her peynir tabağına üzüm eklemenin 9 sağlıklı faydası...

Üzümün Sağlığa Faydaları

1. Üzüm, bağışıklığı güçlendirmek için bol miktarda antioksidan içerir

Bu yıl hasta olmak istemiyorsanız alışveriş sepetinize üzüm ekleyebilirsiniz. Çünkü üzümler, C vitamini ve resveratrol, quercetin ve antosiyaninler dahil olmak üzere bitki bileşikleri ile yüklüdür.

Tüm bu mikro besinler vücutta antioksidan görevi görerek iltihaplanmayı azaltır ve hastalığa neden olan serbest radikallere karşı koruma sağlar.

2. Üzümler göz sağlığında etkilidir

Aklımızda ilk sırada bitki bileşikleri olsa da, üzüm aynı zamanda lutein ve zeaksantin bitki besinlerini de içerir. Bu bitki kimyasalları aslında karotenoid ailesinin bitki pigmentleridir ve göz sağlığını artırmasıyla bilinir.

3. Üzüm kalbinizi korur

Diyetisyen Amy Davis, "Üzümler, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynayan K vitamini açısından yüksektir " diyor. Sağlıklı kan pıhtılaşması, yalnızca yaraların iyileşmesinin değil, aynı zamanda kalp krizi ve inme gibi pıhtıya bağlı kardiyak olayların önlenmesinin de anahtarıdır. Çalışmalar ayrıca üzüm çekirdeği ekstresinin özellikle yüksek tansiyon tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir.

4. Üzüm kemikleri destekler

Süt ürünlerinin yanı sıra üzümler de harika bir kemik güçlendirici. Kemiklerin büyümesi ve korunması söz konusu olduğunda, kalsiyumdan çok daha fazla vitamin ve mineral devreye girer. Ve bunlardan birçoğuna üzümde sahip olabilirsiniz.

5. Üzüm, uyku hormonu melatoninin doğal bir kaynağıdır

Herhangi bir uyku sorununuz varsa, üzümler, uyku-uyanıklık döngünüzün düzenlenmesinde önemli rol oynar. Uykuya dalma ve uykuda kalma yeteneğinizi desteklemek için üzüm yemeye devam etmelisiniz.

6. Üzümler kan şekerini düzenler

Bu sulu meyveler ayrıca kan şekerimizi düzenlemeye ve sağlıklı bir metabolizmayı desteklemeye yardımcı olabilir. Üç milyondan fazla katılımcıyla yapılan bir çalışma, meyve tüketiminin, özellikle üzümün, tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Ayrıca, çoğu üzüm çeşidinin glisemik indeksi düşüktür, yani kan şekerini diğer yüksek glisemik indeksli yiyecekler kadar hızlı veya şiddetli bir şekilde yükseltmezler.

7. Beyin sağlığına faydalıdır

Üzümde bulunan resveratrol, su ve B6 vitamini içeriği nedeniyle her gün biraz üzüm yemek beyin sağlığına oldukça faydalıdır.

8. Üzümler B vitaminleri ile yüklüdür

Bu meyveler, önemli miktarlarda B6 vitamini, tiamin ve riboflavin sunuyor. B6'nın beyni desteklediğini zaten biliyor olsak da, genel sinir sistemi ve bağışıklık sistemi sağlığında da çok önemli bir rol oynar. Bu arada, tiamin (B1) makro besin metabolizmasının merkezidir ve riboflavin (B2) kırmızı kan hücresi üretimine, bağışıklık fonksiyonuna ve genel büyüme ve gelişmeye yardımcı olur.

9. Üzüm sağlıklı, parlak bir cilde katkıda bulunur

Üzüm, cilt sağlığınızı iyileştirmeye ve korumaya bile yardımcı olabilir. Resveratrol sadece ciltteki iltihaplanmayı azaltmakla kalmaz , aynı zamanda cildi UV ışınlarından, kırışıklıklardan ve melanomdan korumaya da yardımcı olur. Bu fantastik bitki bileşiği, kollajen üretimini uyarmaya bile yardımcı olur ve ayrıca yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya katkıda bulunur. Üzümlerde bulunan su içeriği ayrıca nemli, sağlıklı bir cilt bariyerini destekler.