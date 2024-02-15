Yaşlanma karşıtı faydaları olan 4 kalp sağlığına uygun süper meyveler

Bu makale, özellikle yaşlanma karşıtı ve kalp sağlığı için etkili olan ve kalp hastalığı riskini azaltan dört süper meyveye (yaban mersini, kiraz, dut ve ahududu) dikkat çekiyor. Ek olarak, bunların çeşitli sağlık yararlarını ve bunları tüketmenin en iyi yollarını keşfedeceğiz.

KALP SAĞLIĞI İÇİN 4 SÜPER MEYVE

1: Yaban mersini

Yaban mersini oldukça besleyicidir ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar yaban mersinin antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu, damar ve kan şekerinin düzenlenmesinde faydalı olduğunu göstermiştir. Her gün bir fincan yaban mersininin üçte birini tüketmek, kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve ölüm riskini azaltabilir.

Üstelik yaban mersini vücudun diğer bölgelerine de sağlık açısından faydalar sağlar:

Gözlerin korunması ve yorgunluğun giderilmesi: Yaban mersini antosiyaninler açısından zengindir, bu da onları meyveler arasında istisnai kılar. Antosiyaninler retinayı koruyan, görmeyi iyileştiren, göz yorgunluğunu gideren ve glokom gibi hastalıkları önleyen güçlü antioksidanlardır.

Böbrek sağlığı ve yaşlanma karşıtı: Yaban mersininin koyu mavi rengi, Geleneksel Çin Tıbbında (TCM) yaşlanmayı yavaşlattığına ve vücudu güçlendirdiğine inanılan böbrek sağlığıyla ilişkilendirilir. Güçlü antioksidan kapasiteleri serbest radikal hasarıyla mücadele ederek sağlıklı cilt ve saçları koruyabilir.

Sindirim sağlığına ve bağırsak hareketine yardımcı olur: Yaban mersini, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, kurutularak veya pişirilerek kek, kek, diğer atıştırmalıklar ve tatlılar olarak da tüketilebilir. Ek olarak, şekersiz yoğurda yaban mersini eklemek, yoğurttaki probiyotikler ve yaban mersinindeki pektin sayesinde bağırsak hareketini destekleyebilir ve bağırsak hareketlerine yardımcı olabilir.

2: Kiraz ve vişne

“Kalbin aspirini” olarak bilinen kiraz, kalpteki kan damarlarının açık kalmasına ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Kirazlar antosiyaninler, kersetin, potasyum, lif, C vitamini, karotenoidler ve melatonin gibi biyoaktif bileşenler açısından zengindir ve potansiyel olarak kardiyovasküler hastalıkları, kanseri, diyabeti, inflamatuar hastalıkları ve Alzheimer'ı önler.

Kiraz ve vişnenin güçlü etkileri vardır:

Kan zenginleşmesi ve cildin iyileştirilmesi: Demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller açısından zengin olan kirazlar kemik sağlığını iyileştirebilir, kan dolaşımını hızlandırabilir ve gastrointestinal fonksiyonu iyileştirebilir. Kiraz yemenin kişinin cildini iyileştirebileceğini, cildi pembe ve canlı hale getirebileceğini belirtmektedir.

Gut ve artritte iyileşme riskinin azalması: Kirazlardaki antosiyaninler, artrit ve gutu etkili bir şekilde önleyen ve tedavi eden antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahiptir. Kiraz tüketmek, artritten etkilenen eklemlerdeki şişliği ve ağrıyı azaltmaya ve ürik asit düzeylerini düşürmeye yardımcı olarak gut ataklarının olasılığını azaltabilir.

Beyin sağlığı ve hafızayı güçlendirme: Kiraz beyin sağlığını geliştirebilir ve hafızayı geliştirebilir. 12 haftalık randomize kontrollü bir çalışma, hafif ila orta derecede bilişsel bozukluğu olan yaşlı kişilerin, günde 200 ml vişne suyu içtikten sonra sözel akıcılığı ve kısa süreli ve uzun süreli hafızayı iyileştirdiğini buldu.

Çin'de kirazlara tıbbi özellikleri nedeniyle değer verilir ve bitkinin tamamı tıbbi amaçlar için kullanılabilir. Kiraz yemek enerjinizi artırabilir ve anemik veya zayıfsanız soğuk algınlığını önleyebilir. Kiraz bitkisinin yaprakları, dalları ve kökleri mideyi ısıtabilir, kanamayı durdurabilir ve toksinlerden arındırabilir.

3: Dut

Dut kan lipitlerini düşürebilir ve kardiyovasküler sistemi koruyabilir. Çalışmalar, hiperlipidemili farelerin üç ay boyunca kurutulmuş dutlarla beslenmesinin arteriyel ve kalp duvarı kalınlaşmasını iyileştirdiğini, aort kollajen lifi birikimini azalttığını ve hepatik lipid birikimini azalttığını göstermiştir. Bu sonuçlar, kurutulmuş dutların vasküler fibrozu ve kalp hipertrofisini iyileştirebileceğini, miyokard enfarktüsünü önleyebileceğini ve yüksek yağlı bir diyetin neden olduğu kilo alımını, iç organ yağını ve karaciğer yağ birikimini önleyebileceğini göstermektedir.

Böbrekleri besler ve kanı zenginleştirir, parlak saçlar ve parlak gözler: Dut, bir zamanlar eski Çin imparatorlarının kullandığı bir takviyeydi. Böbreklere benzediği için Geleneksel Çin Tıbbı dutları böbrekle ilgili hastalıkların tedavisinde de kullanıyor. Dut karaciğeri ve böbrekleri besleyebilir, kanı zenginleştirebilir, parlak saçlara ve parlak gözlere yol açabilir. Kadınlar tarafından düzenli olarak tüketilmesi, cildin daha pürüzsüz olmasına, adet döneminde bile pembe bir ten renginin ve canlılığın korunmasına yol açabilir.

Uzun ömür ve yaşlanma karşıtı: Dut içeren eski bir diyet terapisi “Fu Sang Wan”dır. Modern yaşlanma karşıtı gıdalara benzer şekilde dut veya dut yapraklarının susam ve bal ile karıştırılarak toplar oluşturulmasından oluşur. Tatlı ve lezzetlidirler, kalsiyum takviyesi, antioksidan özellikler ve yaşlanma karşıtı faydalar sunarlar.

Dut reçelini kullanmanın iki yolu: Eğer bitkisel mağazalarda “Fu Sang Wan” bulamazsanız, kahvaltıda kızarmış ekmeğin üzerine siyah susam tozu ile dut reçeli sürebilirsiniz. Alternatif olarak, bir fincan sıcak siyah çaya bir veya iki kaşık dut reçeli ekleyerek “siyah dut çayı” yapabilirsiniz.

4: Ahududu

Kardiyovasküler hastalık riski çeşitli faktörlerle ilişkilidir. Araştırmalar, ahududu tüketmenin, LDL kolesterol, sistolik kan basıncı, açlık kan şekeri, vücut kitle indeksi (BMI) ve glikozillenmiş hemoglobin gibi kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini önemli ölçüde azaltabildiğini ve böylece kardiyovasküler hastalığın önlenmesine yardımcı olabileceğini bulmuştur.

Ahududu aşağıdaki faydaları sunar:

Mesane kontrolünün iyileştirilmesi: Ahududuların böbreklere fayda sağladığını ve mesane kontrolünü iyileştirebileceğini, gece idrara çıkma sıklığını azaltabileceğini ve daha dinlendirici bir uykuya yol açabileceği belirtilmektedir.

Diyabetin iyileştirilmesi: Ahududu, bazı diyabet semptomlarına benzer şekilde aşırı idrara çıkma, bacaklarda incelme ve bel ve bacaklarda güçsüzlük gibi semptomları tedavi eden geleneksel Çin Tıbbı reçetesi "Bai Fu Ling Wan"da da kullanılabilir. Bu nedenle benzer semptomları olan diyabetli kişiler de “Bai Fu Ling Wan”dan faydalanabilir.

Yağlanmadan kurtulma: Ahududu taze olarak yenebilir veya dondurularak çözülebilir. Tatlı ve ekşi bir tat için yoğurt veya yulaf ezmesine de eklenebilirler. Hafif ekşi ahududu reçeli, yağlılığı gidermek ve lezzeti arttırmak için kızarmış et dilimleri ile eşleştirilebilir.