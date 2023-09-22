Yemeğinizi yanlış çiğnediğinize ilişkin 5 şaşırtıcı işaret

Çocukken anne babanız size yemek yerken "yavaşlamanızı" söylediyse, muhtemelen gözlerinizi devirip akşam yemeğini ağzınıza tıkmaya devam ettiniz. Ama ebeveynleriniz nedenini tam olarak bilseler de bilmeseler de aslında doğru olanı yapıyorlardı. Yavaş ve iyice çiğnemenin sadece yiyecekleri gerçekten yemek ve yutmak için değil, aynı zamanda çeşitli sindirim sorunları ve sağlık sorunlarından kaçınmak için de gerekli olduğu ortaya çıktı. Yeterince çiğnemenin sağlığınız için neden önemli olduğu, "yeterli"nin gerçekte ne anlama geldiği (her lokmayı kaç kez çiğnemelisiniz?), çiğnemediğinizde ne olacağı ve iyileştirmeye yönelik basit stratejiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için doktorlar ve beslenme uzmanları anlattı.

Doğru Sindirim İçin Çiğnemenin Önemi

Sanılanın aksine sindirim süreci midede başlamaz; ağızda başlar. Healing Nutrition'ın kurucusu ve diyetisyen beslenme uzmanı Johanna P. Salazar'a göre, sindirimin ilk adımı çiğnemedir; bu hem yiyeceğin boyutunu azaltır hem de tükürük bezlerini daha fazla tükürük salgılayacak şekilde harekete geçirir . Tükürük, sırasıyla karbonhidratları ve yağları parçalayan amilaz ve lipaz gibi enzimler içerir. Salazar, "aynı zamanda gıda parçacıklarını birbirine bağlamaya yardımcı olan ve yutmaya yardımcı olan bir kayganlaştırıcı sağlayan mukus da içeriyor" diye açıklıyor. Ayrıca tükürük midede hidroklorik asit üretimini tetikleyerek midenin gelen yemeğe hazırlanmasına yardımcı olur.

Doktor Julie Taylor bununla birlikte çoklu görev, zaman baskısı ve dikkatin dağıldığı bir çağda, birçok insan hızlı, düşüncesizce veya hareket halindeyken yemek yeme eğiliminde olduğunu söylüyor. Sonuç olarak, bırakın bunu ne kadar hızlı çiğnediğimizi, yemeğimizi ne kadar iyi çiğnediğimizi bile iki kez düşünmüyoruz. Bariz boğulma tehlikesinin yanı sıra, yeterince iyi çiğnememek, aşağıdaki çeşitli hoş olmayan (ve en kötü ihtimalle tehlikeli) sorunların ardındaki gizli suçlu olabilir.

1. Kolayca mide yanması yaşarsınız

Mide ekşimesiyle mücadele eden herkes bunun eğlenceli bir duygu olmadığını bilir. Belirtildiği gibi çiğneme midede hidroklorik asit üretimini tetikler. Bu mideyi yiyecekleri parçalamaya hazır hale getirir. Salazar, yemeğinizi tamamen çiğnemezseniz midenizde sindirime yardımcı olacak kadar asit kalmayacağını söylüyor. Salazar, düşük mide asidi ve çiğnenmemiş yiyeceklerin birleşiminin "yemek borusu ve boğaza yükselen gaz kabarcıklarına neden olabileceğini ve mide yanmasına yol açabileceğini" söylüyor.

2. Sindirim sorunları yaşarsınız

Yetersiz çiğneme bağırsaklar için kötü bir haberdir. Salazar'a göre sebebi şu: Besin mideden ince bağırsağa doğru ilerledikçe pankreas enzimler salgılar, safra kesesi ise safrayı salgılar. Her iki bileşen de gıdayı daha da parçalıyor ancak ancak bu kadarını yapabiliyorlar. Yani, eğer yiyecek parçacıkları çok büyükse (yani, tamamen çiğnenmemişlerse), bağırsaklarınızda doğal olarak oluşan bakteriler, sindirilmemiş gıdayı fermente edebilir ve çoğalabilir. Salazar, "Bu şişkinliğe, gaza , hazımsızlığa veya kabızlığa neden olabilir " diyor.

3. Çok fazla temel besin maddesini emmiyorsunuz

Salazar'a göre çiğneme, vücudun karbonhidratları, proteinleri ve yağları (yani makro besinleri veya en büyük miktarlarda ihtiyaç duyduğunuz yapı taşı besinlerini ) sırasıyla monosakkaritler, amino asitler ve yağ asitleri adı verilen moleküllere ayırmasına yardımcı olur. Bu moleküller, besin emiliminin esas olarak gerçekleştiği ince bağırsak tarafından emilir. Ancak başlangıçta yiyecekler yeterince çiğnenmediğinde, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar tam olarak parçalanmayacak ve bu da ince bağırsağın bu besin maddelerini emmesini zorlaştıracaktır.

4.Sonunda aşırı yemek yiyorsun

Yiyecekleri iyice çiğnemiyorsanız, muhtemelen çok hızlı yiyorsunuzdur ve bu da çok fazla yemeye yol açabilir. Fastroenterolog ve Integrated Gastroenterology Consultants'ın yönetici ortağı Dr. Supriya Rao , bu durumun vücudunuzun tok olduğunuzda sinyal veren tokluk ipuçlarını dinlemenizi zorlaştırabileceğini söylüyor. Buna karşılık, aşırı yemeyle sonuçlanabilir, bu da yalnızca kendinizi hasta ve halsiz hissetmenize yol açmakla kalmaz, aynı zamanda metabolik sendrom (merkezi obezite, yüksek kolesterol düzeyleri, kan basıncı ve glikoz düzeyleriyle karakterize bir durum) riskini de artırır, diye ekliyor.

5.Yemeğinizin tadını çıkarmak daha zordur

Çok hızlı çiğnemek, yemek yeme zevkini engelleyebilir. Dr. Rao bunun aksine, dikkatli bir şekilde yediğinizde ve çiğnediğinizde, "tüm duyularınızı harekete geçirebilir ve yiyeceğin nasıl göründüğünü, nasıl koktuğunu, dokusunu ve tadının nasıl olduğunu fark edebilirsiniz" diyor. Bu sadece yemeğin tadını gerçekten çıkarmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda midenizin ne zaman tok ve tok olduğunuzu belirlemesini de kolaylaştıracaktır.