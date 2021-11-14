Yoğurdun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Yoğurt kaç kalori?

Türk mutfağında önemli bir yeri olan yoğurt, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Yoğurt bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunun beslenmesinde büyük önem taşıdığı gibi, menopoz sürecinde de içerdiği kalsiyum açısından büyük rol oynuyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ yoğurdun faydaları hakkında bilgi verdi.

Yoğurdun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Öncelikle yoğurdun faydaları nelerdir? Ertuğ yoğurdun faydalarını şu şekilde sıralıyor:

Yoğurt sindirimi kolaylaştırıp bağırsakların çalışmasına yardım eder.

Laktoz içeriğinin süte göre az olması nedeniyle sindirimde avantaj sağlamaktadır.

İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirimin yanında vücut bağışıklığını da destekler.

Yoğurt, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir ve korur. Bu yüzden osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde de büyük önem taşır.

Kalsiyumun en önemli işlevi kemik ve diş sağlığını korumak ve gelişimlerini sağlamaktır.

Dolayısıyla büyümenin hızlı olduğu dönemde, hamilelikte ve emzirme döneminde kalsiyuma ihtiyaç daha da artış göstermektedir.

Yoğurt, fosfor yönünden de zengindir.

Fosfor, hücrelerde yer alan DNA ve RNA moleküllerinin temel yapı taşlarıdır.

Hücredeki tüm enerji döngüsünü sağlamaktadır.



Yoğurdun besin değeri nedir? Yoğurt kaç kalori?

Peki, bir kase yoğurt kaç kaloridir? Ertuğ, "200 g yani 1 kase yarım yağlı yoğurdun %36’sı karbonhidrat, %32’si protein ve %32’si yağdan oluşmaktadır. 1 kase yoğurt ortalama 100 kcal’dir" diyor.

Yoğurdun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller nelerdir?

Yoğurdun besin değerleri şöyle:

6.8 g protein

3,5 g yağ

8.2 g karbonhidrat

100 mg sodyum

320 mg potasyum

230 mg kalsiyum

200 mg fosfor

10 mg kolesterol

44 iu a vitamini

2 mg c vitamini



Diyetisyen Ertuğ'un yoğurtla ilgili diğer sorulara yanıtları ise şöyle:

Yoğurdun cilde faydaları nelerdir?

Yoğurt bakterileri faaliyetleri sırasında B1, B2, B3 vitaminleri sentezler. Dolayısıyla bu vitaminlerde cilt sağlığı konusunda vücudu destekler.

Yoğurt suyu faydaları nelerdir?

Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir.

Yoğurt ne zaman yenmeli?

Yoğurt günün her öğününde tüketilebilir. Ana yemeklerde veya ara öğünlerde tercih edilebilir.

Yoğurt ne kadar tüketilmeli?

Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı diğer süt gruplarını tüketim durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer diğer süt ürünleri tüketilmiyorsa ve kişinin kalori ihtiyacına göre uygunsa porsiyon arttırılabilir. Gün içerisinde süt ve peynir tüketiliyorsa günlük en az 1 kase yoğurt tüketimi yeterlidir. Ancak hiç tüketilmiyorsa bu 3-4 kaseye çıkabilir.

Yoğurdun zararları var mı?

Bazı hazır yoğurtlar, yüksek miktarlarda ilave şeker ve yararlı olmayan diğer katkı maddelerine sahiptir. Bu nedenle güvenilir doğal yoğurtların tercih edilmesi oldukça önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR