İki bölümden oluşan repertuarı ile Tarkan, bu yıl da sevenlerine hafızalardan
silinmeyecek 7 gece yaşattı. Açıkhava’daki konser serisinin son gününde
Megastar, bayrama girmeye hazırlanan İstanbullulara 2.5 saat boyunca derdi
tasayı unutturdu.
11 yıl boyunca Harbiye Açıkhava’da yaklaşık 320 bin kişiyi ağırlayan Tarkan, sevenlerine her dakikası birbirinden özel, unutulmaz anlar yaşattı. Her yıl farklı bir sürpriz ile Harbiye’yi dolduranların karşısına çıkan Tarkan, 7 konserlik serisinde sevenlerine büyülü geceler armağan etti. Açıkhava’daki son konserinin pop bölümünde Tarkan Fun Club, 40 metrelik bir pankart açtı. Pankartta “Türkiye’nin adını dünyaya duyurdun. Gururumuz oldun, bizlere idol oldun yaşayan efsane ‘Tarkan’, takdire şayansın sen, heykeli dikilecek adamsın” yazıyordu.