Bu yıl Açıkhava maratonunda yedi konser veren Megastar Tarkan, yaklaşık 42 bin kişiye seslendi.

İki bölümden oluşan repertuarı ile Tarkan, bu yıl da sevenlerine hafızalardan silinmeyecek 7 gece yaşattı. Açıkhava’daki konser serisinin son gününde Megastar, bayrama girmeye hazırlanan İstanbullulara 2.5 saat boyunca derdi tasayı unutturdu.

11 yıl boyunca Harbiye Açıkhava’da yaklaşık 320 bin kişiyi ağırlayan Tarkan, sevenlerine her dakikası birbirinden özel, unutulmaz anlar yaşattı. Her yıl farklı bir sürpriz ile Harbiye’yi dolduranların karşısına çıkan Tarkan, 7 konserlik serisinde sevenlerine büyülü geceler armağan etti. Açıkhava’daki son konserinin pop bölümünde Tarkan Fun Club, 40 metrelik bir pankart açtı. Pankartta “Türkiye’nin adını dünyaya duyurdun. Gururumuz oldun, bizlere idol oldun yaşayan efsane ‘Tarkan’, takdire şayansın sen, heykeli dikilecek adamsın” yazıyordu.