Johnny Depp ile Amber Heard'ün birbirlerini suçladıkları iftira davası devam ederken Amber Heard'ün annesine attığı mesajlar ortaya çıktı.

Amber Heard ve Johhny Depp’in boşanması ve ardından yaşananlar ünlüler dünyasının en sancılı süreci olduğundan hepimiz eminiz. Artık haber değeri taşımayan aldatmalar, yalan söylemeler ve şiddet iddialarının ardından bugün yine olayı daha da bulanıklaştıran bilgiler ortaya çıktı. Johnny Depp ile Amber Heard'ün birbirlerini suçladıkları iftira davası Londra'da hala devam ediyor.

AMBER HEARD'DEN ANNESİNE MESAJ: O BİR KAÇIK ANNE

Amber Heard’ün annesi henüz vefat etmemişken ona yazdığı mesajlar basına servis edildi. Mesajlarda “O bir kaçık anne, şiddet dolu ve ne yapacağımı bilemiyorum. Benim sevdiğim insanın bu olması kalbimi kırıyor.” yazan Heard, o zamanlar Depp’e çok aşık olduğunu, alkol problemi başlamadan önceki sevgi dolu adamın diğer yüzünün bir cani olduğunu söylüyor.



