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Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanmasından yeni haber

Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanmasından yeni haber

Angelina Jolie, ayrıldığı eski eşi Brad Pitt'in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğu iddiası nedeniyle boşanma davasındaki yargıcı davadan aldırmaya çalışıyordu, ancak teklifi geri çevrildi.

Brangelina ikilisi, yıllar önce birlikte olmaya başladıklarında magazin gündemini uzun süre meşgul etmişlerdi. Brad Pitt, Jennifer Aniston ile evliydi, Angelina Jolie ile rol arkadaşıydı ve gönül ferman dinlemedi, çift birlikteliklerini kabul etti. Aniston ve Pitt ikilisi ayrıldı. Biz de uzun bir süre boyunca Angelina ve Brad’in ilişkisini, bol çocuklu kalabalık ailelerini izledik. Üçü Angelina Jolie’nin bekarken evlatlık edindiği, diğer üçü de biyolojik olmak üzere altı çocukları olan çift, Fransa’da yer alan şatolarında evlenmişti. Mutlu geçen yılların ardından önce dedikodular sonra da haberlerle öğrendik ki çift ayrılmaya karar verdi.

Uzun zamandır boşanma davaları devam eden çiftten Jolie’nin dava yargıcının değişmesine yönelik talebi reddedildi. Davanın hakimi Yargıç Ouderkirk, çiftin düğünlerinde de bulunmuştu ve nikahı kıymıştı. Üstelik sadece 20 konuk davetliydi. Dolayısıyla Jolie, Pitt’in iş ilişkilerinin olması sebebiyle bu talepte bulunmuştu. Ancak California Yüksek Mahkemesi’nin kararı, Daily Mail’in haberiyle ortaya çıktı. Jolie’nin talebi kabul edilmedi.

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