Brangelina ikilisi, yıllar önce birlikte olmaya
başladıklarında magazin gündemini uzun süre meşgul etmişlerdi. Brad Pitt,
Jennifer Aniston ile evliydi, Angelina Jolie ile rol arkadaşıydı ve gönül
ferman dinlemedi, çift birlikteliklerini kabul etti. Aniston ve Pitt ikilisi
ayrıldı. Biz de uzun bir süre boyunca Angelina ve Brad’in ilişkisini, bol
çocuklu kalabalık ailelerini izledik. Üçü Angelina Jolie’nin bekarken evlatlık
edindiği, diğer üçü de biyolojik olmak üzere altı çocukları olan çift,
Fransa’da yer alan şatolarında evlenmişti. Mutlu geçen yılların ardından önce
dedikodular sonra da haberlerle öğrendik ki çift ayrılmaya karar verdi.
Uzun zamandır boşanma davaları devam eden çiftten Jolie’nin
dava yargıcının değişmesine yönelik talebi reddedildi. Davanın hakimi Yargıç
Ouderkirk, çiftin düğünlerinde de bulunmuştu ve nikahı kıymıştı. Üstelik sadece
20 konuk davetliydi. Dolayısıyla Jolie, Pitt’in iş ilişkilerinin olması
sebebiyle bu talepte bulunmuştu. Ancak California Yüksek Mahkemesi’nin kararı,
Daily Mail’in haberiyle ortaya çıktı. Jolie’nin talebi kabul edilmedi.