Henüz 14 yaşındayken abisiyle birlikte yaptıkları Ocean Eyes şarkısıyla neredeyse bir gecede ünlü olan Billie Eilish, kısa zamanda müzik endüstrisinde fırtına gibi esmeye, rekorlar kırmaya ve ödüller almaya başladı. Kimilerine göre dünyanın en şanslı genci olabilir ama onun hayatında da yolunda gitmeyen olaylar var.

Geçtiğimiz birkaç yıl, sad slow pop tarzı Billie Eilish ile eş anlamlı olmaya başladı. Şarkılarında sakin ve hüzünlü, kliplerinde gerilimli ve bazen korkutucu öğelere yer veren Eilish, Z neslinin favori şarkıcısı ama aynı zamanda birçok defa depresyonu, üzgün olmayı normalleştirdiği için de eleştirilen bir popüler kültür figürüne dönüştü.



Saçları, tarzı ve şarkı sözleriyle hüzünlü ama kendinden emin bir tarzı olan, iddiasını asla kaybetmeyen müzisyen aslına bakarsanız gençleri depresyonu sevmeye itmekle suçlanamayacak kadar depresyondan çekmiş biri. Yaptığı röportajlarda sürekli akıl sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren henüz 18 yaşındaki şarkıcı, en son röportajında 12 – 13 yaşlarındayken depresyonla baş etmek zorunda kaldığını anlattı.

13 YAŞINDA BAŞLAYAN DEPRESYON HİKAYESİ

Billie Eilish hakkında hiçbir şey bilmeseniz be “Ne ara depresyona girdin?” sorusunu haklı olarak sorabileceğiniz kadar küçük yaşta olduğunu bilirsiniz. Zaten onu depresyona sokan da çok küçük yaşlarda başladığı ve hayatının merkezine aldığı danstan bir sakatlık sonucu vazgeçmek zorunda kalması olmuş. Dans derslerine çok ağırlık veren Eilish, kendinden birkaç yaş büyük bir sınıfla aldığı hip-hop dersinde düşerek kalçasındaki kıkırdağı kırmış ve bu da dansı tamamen bırakmasına sebep olmuş.

“Sanırım depresyon o zaman başladı. Bu olay beni boşluğa düşürdü ve kendime zarar vermek istediğim bir dönemden geçtim. İşin aslı, acı çekmeyi hak ettiğimi hissediyordum.” Diyerek yaşadığı zor günleri anlatan müzisyen, tek başına kaldığı zamanlar özgüveninin düştüğünü de belirtti.

Neyse ki tünelin sonunda her zaman ışık var! Eilish için terapi seansları ve çiçek gibi açan kariyeri o karanlık boşluğa geri dönmesini engelledi. Bir nevi meşgul olmak ona iyi geliyor yani.





Tabii Billie için henüz her şey mükemmel değil. Konserlerine gelen hayranlarının kollarında yara izleri görünce kalbinin kırıldığını belirten müzisyen, her zaman hayranlarına kendilerine iyi davranmaları gerektiğini söylüyor. Yine sık sık yardım istemenin kötü veya zayıflık göstergesi olmadığını belirtiyor ve her zaman herkesin birbirine yardım edebilmesi gerektiğini anlatıyor.