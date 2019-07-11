Geçtiğimiz birkaç yıl, sad slow pop tarzı Billie Eilish ile
eş anlamlı olmaya başladı. Şarkılarında sakin ve hüzünlü, kliplerinde gerilimli
ve bazen korkutucu öğelere yer veren Eilish, Z neslinin favori şarkıcısı ama
aynı zamanda birçok defa depresyonu, üzgün olmayı normalleştirdiği için de
eleştirilen bir popüler kültür figürüne dönüştü.
Saçları, tarzı ve şarkı sözleriyle hüzünlü ama kendinden emin bir tarzı olan, iddiasını asla kaybetmeyen müzisyen aslına bakarsanız gençleri depresyonu sevmeye itmekle suçlanamayacak kadar depresyondan çekmiş biri. Yaptığı röportajlarda sürekli akıl sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren henüz 18 yaşındaki şarkıcı, en son röportajında 12 – 13 yaşlarındayken depresyonla baş etmek zorunda kaldığını anlattı.
13 YAŞINDA BAŞLAYAN DEPRESYON HİKAYESİ
Billie Eilish hakkında hiçbir şey bilmeseniz be “Ne ara
depresyona girdin?” sorusunu haklı olarak sorabileceğiniz kadar küçük yaşta
olduğunu bilirsiniz. Zaten onu depresyona sokan da çok küçük yaşlarda başladığı
ve hayatının merkezine aldığı danstan bir sakatlık sonucu vazgeçmek zorunda
kalması olmuş. Dans derslerine çok ağırlık veren Eilish, kendinden birkaç yaş büyük
bir sınıfla aldığı hip-hop dersinde düşerek kalçasındaki kıkırdağı kırmış ve bu
da dansı tamamen bırakmasına sebep olmuş.
“Sanırım depresyon o zaman başladı. Bu olay beni boşluğa
düşürdü ve kendime zarar vermek istediğim bir dönemden geçtim. İşin aslı, acı
çekmeyi hak ettiğimi hissediyordum.” Diyerek yaşadığı zor günleri anlatan
müzisyen, tek başına kaldığı zamanlar özgüveninin düştüğünü de belirtti.
Neyse ki tünelin sonunda her zaman ışık var! Eilish için
terapi seansları ve çiçek gibi açan kariyeri o karanlık boşluğa geri dönmesini
engelledi. Bir nevi meşgul olmak ona iyi geliyor yani.
Tabii Billie için henüz her şey mükemmel değil. Konserlerine
gelen hayranlarının kollarında yara izleri görünce kalbinin kırıldığını
belirten müzisyen, her zaman hayranlarına kendilerine iyi davranmaları
gerektiğini söylüyor. Yine sık sık yardım istemenin kötü veya zayıflık
göstergesi olmadığını belirtiyor ve her zaman herkesin birbirine yardım
edebilmesi gerektiğini anlatıyor.