Sadakatsiz dizisiyle ekranlara muhteşem bir dönüş yapan Cansu Dere ve başrolünde yer aldığı diziye dair merak ettiğiniz her şeyi bir araya getirdik!

Model olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden ve her sezon dikkat çeken yapımlarda yer alan Cansu Dere, son günlerde Sadakatsiz ile daha çok dikkat çekmeye başladı.

1. Yunanistan – Ankara – İzmir hattı

Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak 14 Ekim 1980 yılında Ankara’da dünyaya gelen Cansu Dere, lise mezuniyetine kadar İzmir’de öğrenim gördü. Mezun olduğu lise, Vali Vecdi Gönül Lisesi’ydi.

2. Arkeolog adayından Miss Turkey'e

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okurken, 2000 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp üçüncü seçilen Cansu Dere, o dönemde yeni mesleğine ağırlık vermek için eğitimini yarım bıraktı.

3. Modelliğin zirvesine çıktı!

İTKİB’in yurt dışı organizasyonlarında ülkemizi temsil etmek için seçilen Cansu Dere, 2000’li yılların başında birçok kez Paris’te podyuma çıktı. Türkiye’de de Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi en ünlü moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

4. Televizyona geçişi sunuculukla oldu

Çocuk programlarıyla başladığı televizyon kariyerinde Türkiye’nin Yıldızları ve Lifestyle programlarında sunucu olarak devam etti.

5. Yükselişi Sıla’yla başladı

Aslında Cansu Dere, Sıla’dan önce Metro Palas isimli bir dizide daha yer aldı. Son Osmanlı Yandım Ali filmiyle de hem Kenan İmirzalıoğlu’yla nasıl iyi bir ikili oldukları fark edildi hem de ilk sinema deneyimini kazandı.

6. Yıllarca konuşulacak bir kadın: Eyşan

Ezel dizisinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da Eyşan’ı unutmak mümkün değil. Halinden, tavrından ve karakterinden dolayı kimilerinin nefret ettiği ama yine de hayran olanlarının da çok olduğu Eyşan’ı ölümsüzleştirense Cansu Dere’ydi.

7. Tam bir terazi burcu

Cansu Dere’nin doğum günü 14 Ekim, yani 2020’de 40 yaşında oluyor ancak buna inanmak imkansız. Kendisi tam bir terazi burcu olduğunu Instagram paylaşımlarıyla ispatlıyor; zarafet, her daim şık ve güzel görünmek ve seyahat etmek Cansu Dere olmanın kuralları gibi!