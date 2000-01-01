Model olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden ve
her sezon dikkat çeken yapımlarda yer alan Cansu Dere, son günlerde Sadakatsiz ile daha çok dikkat çekmeye
başladı.
1.
Yunanistan – Ankara – İzmir hattı
Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak 14 Ekim 1980 yılında Ankara’da dünyaya gelen Cansu Dere, lise mezuniyetine kadar İzmir’de öğrenim gördü. Mezun olduğu lise, Vali Vecdi Gönül Lisesi’ydi.
2.
Arkeolog adayından Miss Turkey'e
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okurken, 2000
yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp üçüncü seçilen Cansu Dere, o
dönemde yeni mesleğine ağırlık vermek için eğitimini yarım bıraktı.
3.
Modelliğin zirvesine çıktı!
İTKİB’in yurt dışı organizasyonlarında ülkemizi temsil etmek
için seçilen Cansu Dere, 2000’li yılların başında birçok kez Paris’te podyuma
çıktı. Türkiye’de de Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur,
Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi en ünlü moda tasarımcılarının defilelerinde yer
aldı.
4.
Televizyona geçişi sunuculukla oldu
Çocuk programlarıyla başladığı televizyon kariyerinde
Türkiye’nin Yıldızları ve Lifestyle programlarında sunucu olarak devam etti.
5.
Yükselişi Sıla’yla başladı
Aslında Cansu Dere, Sıla’dan önce Metro Palas isimli bir
dizide daha yer aldı. Son Osmanlı Yandım Ali filmiyle de hem Kenan İmirzalıoğlu’yla
nasıl iyi bir ikili oldukları fark edildi hem de ilk sinema deneyimini kazandı.
6.
Yıllarca konuşulacak bir kadın: Eyşan
Ezel dizisinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da Eyşan’ı
unutmak mümkün değil. Halinden, tavrından ve karakterinden dolayı kimilerinin
nefret ettiği ama yine de hayran olanlarının da çok olduğu Eyşan’ı
ölümsüzleştirense Cansu Dere’ydi.
7.
Tam bir terazi burcu
Cansu Dere’nin doğum günü 14 Ekim, yani 2020’de 40 yaşında
oluyor ancak buna inanmak imkansız. Kendisi tam bir terazi burcu olduğunu
Instagram paylaşımlarıyla ispatlıyor; zarafet, her daim şık ve güzel görünmek
ve seyahat etmek Cansu Dere olmanın kuralları gibi!