Yetenekleri, başarıları ve stilleriyle ikon olmuş isimlerin, dönemin trendlerinin değil içgüdülerinin bir yansıması olan imza parçalarını hatırlayarak zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz.

İKON İSİMLER ATTIKLARI ADIMDAN YEDİKLERİ YEMEĞE, bindikleri arabadan kimlerle birlikte olduklarına kadar her şeyleriyle merak edilir, takip edilir ve çoğu kez de taklit edilirler. Ancak kimi öyle imza gibi bir stile sahiptir ki, üzerinde taşıdığı o daimi iz adeta kimliğiyle özdeşleşir. Bu sayede moda kulvarında da güçlü bir koza sahip olmayı başaran bu isimler imza niteliğindeki stil parçalarıyla eşsiz bir hale bürünürler. Kimi cesaret emsali bu parçaların kimi de zarafet temsili… Kimi abartılı detaylara sahip kimi minimal çizgilere. Kimi zamansız kimi popüler. Ama hepsinin tek bir ortak noktası var ki onu taşıyan ünlünün adeta ruhundan bir parça haline gelmişler. Bir başka deyişle, bu parçalar moda olmaktan çıkıp birer tutkuya dönüşmüşler. Şimdi, stilleriyle ilham veren ve kendi dönemlerinde moda üzerindeki etkileri tartışılmaz olan bu isimlerin en çok konuşulan ve onlarla yaşamaya devam eden imza parçalarını mercek altına alıyoruz:



Michael Jackson

Tek Eldiven

Pop müziğin kralı Michael Jackson, tartışmasız stiliyle en çok konuşulan isimlerden biri. Öyle ki, Billie Jean şarkısıyla meşhur olan ve sadece tek eline taktığı taşlı eldiven daha sonra stilinin de ayrılmaz bir parçası haline geldi.







Tarkan

Parlak Ceket

Ülkemizin yanı sıra dünya da adını duyuran pop-star Tarkan, sahne kostümleriyle her zaman adından söz ettiriyor. Özellikle taşlı ve pırıltılı ceketleri onun stiliyle özdeşleşen en önemli parça.







Ray Charles

Siyah Gözlük

Dört yaşında kardeşini kaybettikten sonra başlayan görüş kaybı körlükle sonuçlanan, soul ve jazz müziğin efsanevi ismi Ray Charles, piyano başındaki neşeli haykırışları kadar siyah gözlükleri ile de hatırlanan bir isim.







Coco Chanel

Tüvit Ceket

Coco Chanel’in moda dünyasının en ünlü parçalarından biri haline dönüştürdüğü minik tüvit ceketleri kendi stilinin de imza parçası kabul ediliyor. Hem şık hem de zarif bir görüntünün altını çizen ceketler, markanın Kreatif Direktörü Karl Lagerfeld tarafından her sezon yeni yorumuyla Chanel defilelerinde başrolde.







Miley Cyrus

Body

Hannah Montana olarak kalsa daha mı iyiydi diye birçok kez sorgulasak da geçirdiği dönüşüm karşı konulamaz derecede etkileyici. Öyle ki vücudunu sergilemekten korkmayan Miley Cyrus’un giydiği body’ler, stilinde imza parça haline geldi.







Ece Sükan

Gözlük

Tüm dünyada bir stil ikonu haline dönüşen model ve sunucu Ece Sükan, yüksek modanın vücut bulmuş hali olsa da öyle bir parça var ki onu adeta tamamlıyor; her bir kombini için özenle seçtiği büyük gözlükleri.







Kenan Doğulu

Aksesuar

Onu ilk tanıdığımızda boynundan hiç çıkarmadığı güneş kolyesinden bu yana 27 yıl geçse de Kenan Doğulu stilinde imza haline getirdiği aksesuarlarından hiç vazgeçmedi. Kolyeler, kalın deri bilezikler ve güneş gözlükleri onunla bütünleşti.







Steve Jobs

Boğazlı kazak ve jean

Yaptığı buluşlarla dünyanın günümüzdeki şeklini almasında çok büyük rolü olan, Apple Computer Inc. kurucu ortaklarından Steve Jobs, yaptığı işin tüm karmaşasına rağmen stilindeki iki yalın parçayla özdeşleşti; balıkçı yaka siyah kazak ve modeli bile hep aynı olan Levi’s 501 jean.







Pharell Williams

Şapka

‘Happy’ şarkısıyla hayatlarımıza eğlenceli bir giriş yapan Pharrell Williams’ın, renkli stilinin imzası haline gelen oversize şapkaları olmadan görüntülendiğini hatırlayanınız var mı?







Adele

Küçük Siyah Elbise

Şarkılarından da çok iyi bildiğimiz üzere işleri ve ilişkileri basit tutmaktan yana olan ödüllü İngiliz şarkıcı Adele’in hayata bakış açısını yansıtan klasikleşmiş küçük siyah elbiseler, kimliğinin bir parçası.







Diane Keaton

Smokin

Rol aldığı filmlerle izleyenleri etkisi altına almasının yanı sıra stiliyle de tüm dünyaya nam salmış bir yıldız olan Diane Keaton denilince ilk akla gelen kendi dönemi için oldukça cesur bir adım olan smokinler.







Sarah Jessica Parker

Ayakkabı

Günlük hayatında, Sex and the City filminde canlandırdığı Carrie karakterinden çok da farklı bir stile sahip olmayan Sarah Jessica Parker, her şey bir yana bin bir çeşit ayakkabılarıyla bir ikona dönüşüyor.







James Dean

Deri Ceket

Asi Gençlik filmiyle milyonları büyüleyen James Dean kendisi kadar ölümsüzleşen siyah deri ceketi ile sokak stiline imzasını atıyor. Asla modası geçmeyecek bu parça onunla birlikte gençliğe övgü niteliğinde.







Can Bonomo

Pelerin

Ondan başka kim sahneye pelerinle çıkabilir ki? Alternatif müzik tarzıyla gönüllere taht kuran Can Bonomo sahne kostümlerinin vazgeçilmez parçası olan pelerin ile adeta modern bir süper kahraman kimliğine bürünüyor.