2000’li yılların önce en büyük aşkını sonra da en dramatik ayrılığını yaşayan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, bir yardım kuruluşu için sanal da olsa bir araya gelmiş oldu.

Sürprizlerle dolu bir yıl yaşamaya devam ediyoruz ve sonunda bir tanesi yüzümüzde gülücükler açmayı başardı! Friends’in Rachel’ı Jenifer Aniston ve 90’lardan itibaren Hollywood’un göz bebeği olan Brad Pitt birlikteliği tüm popüler kültür takipçilerinin kalbini eriten bir olaydı. Birliktelikleri, Pitt’in Friends bölümlerine konuk oyuncu olması ve evlilikleriyle her zaman en çok konuşulan çiftlerden olan Aniston ve Pitt, en az birliktelikleri kadar ayrılıklarıyla da gündem olmuştu. Çift, tam da bebek planları yaparken; Brad Pitt, Mr. and Mrs. Smith filminin setinde tanıştığı rol arkadaş Angelina Jolie ile yasak aşk yaşamaya başlamış ve bu olayın ardından çift ayrılmıştı. Aradan 15 yıl geçti ve o arada Brad ve Angelina, Brangelina’ya dönüştü, üç evlatlık ve üç de biyolojik çocukları oldu, evlendiler ve sonunda bu evlilik de bitti. O günden beri Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in barışıp barışmayacağı, tekrar konuşup konuşmayacakları bile herkesin aklından geçen soruydu. Sonunda bu soru cevabını buldu.



HAYIR KURUMU İÇİN BİR ARAYA GELDİLER





Sean Penn’in hayır kurumu CORE’un öncülüğünde başlayan yardım kampanyası için ünlü isimlerin bir araya geleceği ve Fast Times at Ridgemont High isimli 1982 yapımı gençlik filminin masa okumasını yeniden canlandıracakları duyuruldu. Bu ünlü isimler arasında Brad Pitt ve Jennifer Aniston’ın da yer aldığı duyulunca herkes dört gözle bu okumayı beklemeye başlamıştı. Teknik aksaklıklar nedeniyle birkaç kez ertelenen okuma bugün yapıldı. Üstelik karakterler öyle bir dağıtılmıştı ki Brad Pitt, yine Brad adındaki karakteri, Jennifer Aniston ise Brad’in platonik aşkı Linda’yı canlandırıyordu. Haliyle Brad’in Linda hakkında kurduğu hayaller bir zamanların büyük aşıklarının oyunculuğuna kaldı.

Birbirileriyle selamlaşmalarından okumadaki sahnelere kadar her anı eğlenceli geçen etkinliğin ardından yardım kuruluşu için 50 bin doların üzerinde para toplandı.