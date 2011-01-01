Tom Cruise aksiyon dünyasının yaşlanmayan yıldızı olarak acaba hangi konuda dramaların kraliçesi Kate Winslet’a yenilmiş olabilir?

Geçtiğimiz günlerde Avatar 2 filminin setinden fotoğrafları yayınlanan Kate Winslet, yedi dakika 14 saniye boyunca suyun altında nefesini tutmuştu. Bu da aslında bir rekor! Üstelik aksiyon filmlerinde dublör kullanmamasıyla ünlü Tom Cruise’un 2011 yılında Mission Impossible – Rogue Nation filminin çekimlerinde suda nefesini tuttuğu altı dakikayı kıran bir rekor.

Kate Winslet Instagram’da yok ve kendi açıklamasına göre sürekli eleştiriler ya da medyayı takip eden biri değil. Dolayısıyla bu rekorunun haber olduğunu bile görmemiş. “İnsanlar iki haftadır, yedi dakika ‘14 saniye mi aman Tanrım nasıl başardın’ diyorlar ve ben de ‘bir dakika bunu nasıl öğrendiniz’ deyip duruyorum” diyerek şaşkınlığını paylaştı.

Suda kaldığı süreyle gurur duyan oyuncu, “Kendimle gurur duyuyorum ama bu bir daha yapabileceğim bir şey değil. Dört hafta boyunca yoğun eğitim alarak buna hazırlandım ama çok sevdim.” dedi.

