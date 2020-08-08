Kraliçe Elizabeth’in Büyük Britanya tahtındaki hükümdarlığı
sembolik olabilir ama görevleri gerçek ve oldukça zorlu. Hayatı boyunca
saatlerce resepsiyonlara katılan, seyahatlere çıkan ve yüzlerce insanla
tokalaşan Kraliçe, bir kez bile yorgunluk belirtisi göstermedi. Hiç kimse de
hızına yetişemedi. Kraliçe, herkesi yanıltan minyon görüntüsünün altında hep
enerjik ve güçlü görünmeyi başardı. Özellikle dinlenmeye ihtiyacı olanlara “Bir
at kadar güçlüyüm” diyen Kraliçe Elizabeth, gerçekten de o çok sevdiği atları
kadar güçlüydü. Bir ziyaretinde saatlerce ara vermeden hatta lavaboya bile
gitmeden etkinliklere dahil olan Kraliçe için endişelenenler olduğunda özel
sekreteri “Endişe etmenize gerek yok, Majesteleri sekiz saat boyunca
hazırlandı” demişti.
Kraliçenin yaverliğini yapan kadınlara dair bilinen ilk
kural, saatlerce ayakta yemeden ve içmeden durabilme yeteneği olduğunu biliyor
muydunuz? Dolayısıyla Kraliçe de aksni yapmıyor. Ama özel eğitimli korumaların
bile bitkin düştüğü günler Kraliçe’yi sizce nasıl etkilemiyor?
Kraliçenin biyografisinde belki “egzersiz” kelimesi
geçmiyor, çünkü kendisi hepimizin bildiği squatlar, crunchlar ya da lungelar
yapmıyor ama onun da bir sırrı var. Kraliçe’nin bugüne kadar gerçekten yapmak
zorunda kaldığı en standart egzersiz, kraliyetin gerekliliği olan ağırlık
taşımaydı. Kraliçe’nin tahta geçtiği taç giyme töreninde geleneksel ve oldukça
ağır St Edward’s Crown’u takmakta ısrarcı olması, haftalar öncesinden
hazırlanmasını gerektirmişti. Sarayda beş kiloluk taçla dolaşarak boyun
kaslarını o güne hazırlamıştı. Kimi zaman daha ağır taçlar ve nerdeyse 15
kilogramı bulan elbiselerle aslında bu egzersizler sık sık tekrarlandı.
Biyografi yazarı Ingrid Seward’a göre Kraliçe atlarıyla dört
nala ya da sakin gezintilere çıkıyor ve hayatındaki en büyük egzersiz de
yürüyüş yapmak. Her gün belirli bir tempoda ve mesafede yürüyüş yapan
Kraliçe’nin favorisi tabii ki doğa yürüyüşleri.
Üstelik bu yürüyüşlere yıllardır bu kadar sadık kalmasının
bir diğer sebebi de gün içinde kendiyle baş başa kalabildiği anların bu zamanlar
olması.