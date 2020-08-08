İngiltere tahtında en uzun süre kalan hükümdar Kraliçe Elizabeth’in 94 yaşında zinde kalmasını sağlayan hayat tarzını anlatacak Long Live the Queen isimli kitaptan ilham alacak çok konu var.

Kraliçe Elizabeth’in Büyük Britanya tahtındaki hükümdarlığı sembolik olabilir ama görevleri gerçek ve oldukça zorlu. Hayatı boyunca saatlerce resepsiyonlara katılan, seyahatlere çıkan ve yüzlerce insanla tokalaşan Kraliçe, bir kez bile yorgunluk belirtisi göstermedi. Hiç kimse de hızına yetişemedi. Kraliçe, herkesi yanıltan minyon görüntüsünün altında hep enerjik ve güçlü görünmeyi başardı. Özellikle dinlenmeye ihtiyacı olanlara “Bir at kadar güçlüyüm” diyen Kraliçe Elizabeth, gerçekten de o çok sevdiği atları kadar güçlüydü. Bir ziyaretinde saatlerce ara vermeden hatta lavaboya bile gitmeden etkinliklere dahil olan Kraliçe için endişelenenler olduğunda özel sekreteri “Endişe etmenize gerek yok, Majesteleri sekiz saat boyunca hazırlandı” demişti.

Kraliçenin yaverliğini yapan kadınlara dair bilinen ilk kural, saatlerce ayakta yemeden ve içmeden durabilme yeteneği olduğunu biliyor muydunuz? Dolayısıyla Kraliçe de aksni yapmıyor. Ama özel eğitimli korumaların bile bitkin düştüğü günler Kraliçe’yi sizce nasıl etkilemiyor?

Kraliçenin biyografisinde belki “egzersiz” kelimesi geçmiyor, çünkü kendisi hepimizin bildiği squatlar, crunchlar ya da lungelar yapmıyor ama onun da bir sırrı var. Kraliçe’nin bugüne kadar gerçekten yapmak zorunda kaldığı en standart egzersiz, kraliyetin gerekliliği olan ağırlık taşımaydı. Kraliçe’nin tahta geçtiği taç giyme töreninde geleneksel ve oldukça ağır St Edward’s Crown’u takmakta ısrarcı olması, haftalar öncesinden hazırlanmasını gerektirmişti. Sarayda beş kiloluk taçla dolaşarak boyun kaslarını o güne hazırlamıştı. Kimi zaman daha ağır taçlar ve nerdeyse 15 kilogramı bulan elbiselerle aslında bu egzersizler sık sık tekrarlandı.

Biyografi yazarı Ingrid Seward’a göre Kraliçe atlarıyla dört nala ya da sakin gezintilere çıkıyor ve hayatındaki en büyük egzersiz de yürüyüş yapmak. Her gün belirli bir tempoda ve mesafede yürüyüş yapan Kraliçe’nin favorisi tabii ki doğa yürüyüşleri.

Üstelik bu yürüyüşlere yıllardır bu kadar sadık kalmasının bir diğer sebebi de gün içinde kendiyle baş başa kalabildiği anların bu zamanlar olması.