Kariyer Danışmanı Zuhal Gürçimen, gerçek olaylardan derlediği Başıma Bir İş Geldi adlı kitabında iş hayatının arka bahçesini, özellikle de taciz ve mobbing konularını çeşitli hikayelerle anlatıyor.

Kitabınızın hazırlık aşamasından söz eder misiniz? Hangi fikirlerden yola çıktınız?

Çeyrek asrı aşan iş hayatı ve profesyonel yöneticilik yıllarından sonra 2008 yılında Aret Vartanyan’la beraber Yaşam Atölyesi’ni kurduk. Hedefimiz buranın bağımsız bir üniversiteye dönüşmesi. Bireysel ve kurumsal çalışmaları birbirinden ayıran Yaşam Atölyesi, 25 global/lokal marka ile iş birliğini sürdürmenin yanı sıra gençlik ve kadın projeleri başta olmak üzere kitlesel projeler geliştiriyor. Başıma Bir İş Geldi kitabını bu deneyimlerimden yani gerçek olaylardan esinlenerek yazdım.



En çok hangi konulara değiniyorsunuz?

Bu kitapla profesyonellere ışık tutuyorum. Şimdiye kadar çok ele alınmayan iş yerinde mobbing, taciz ve yolsuzluk gibi olayların mağdurlarına, yaşamın içinden gelen hikayeler aracılığıyla çıkış yollarını anlatmaya çalıştım. İş hayatında her kademedeki çalışanın yaşadığı veya yaşayabileceği olayların yanı sıra kariyer arenasında hayatta kalmak, çalışanın içindeki o doldurulamayan boşluk gibi konulara güncel tespitler ve çözüm önerileri sunuyorum.







Taciz, son dönemde karşımıza sıkça çıkan bir kabus. İş yerinde tacizi nasıl anlarız?

Alenen bedeninize ve kişiliğinize yapılan saldırılar, belki de üstü kapalı bir tünelden geçerek geliyor olabilir. Sizi çelişkide bırakan bu hareketler, durumu abarttığınızı düşündürtüp, zaman zaman karşınızdakine haksızlık ettiğinizi bile hissettirebilir. Yaşadığınız huzursuzluğu gizli saklı veya açıkça istemediğiniz fiziksel temasları, rahatsız eden şakaları, insanların gereksiz bir şekilde sizinle yalnız kalma çabasını, cinsel içerikli şakaları, istemediğiniz zamanlarda iletişim kurma zorbalığını çekmek zorunda değilsiniz.



Tacizin farklı şekilleri var. Özel hayatta ya da iş yerinde maruz kaldığımız tacizin kapsamı nedir?

Bir eylemin saldırı haline gelmeden taciz kapsamına girmediği düşüncesi yanlış. Sözlü veya fiziksel talebiniz olmadan, karşınızdakinin hayır cevabınızı dinlemeden sizi rahatsız eden hareketleri yapmaya devam etmesi tacizdir. Bunu yapan kişinin, gücü elinde tutan bir pozisyonda yönetici, patron veya aileden biri olması fark etmez. Bu konuların, en az bir tanesinin bile devam eder şekilde size karşı uygulandığını düşünüyorsanız vakit kaybetmeyin.



Tacize karşı kendimizi savunmak için neler yapabiliriz?

O güne dek eğer net ve açık şekilde bu tutumlardan rahatsız olduğunuzu söylemeye cesaret edemediyseniz ve bu arada tekrar bu tutuma maruz kaldıysanız bunu derhal karşınızdakine belirtin. Yaş ve konumunuza göre durumu aile büyüklerinizle paylaşın. Bir kurum veya iş yerinde bütün bunları yaşıyorsanız, güvendiğiniz bir yöneticiye anlatın ve destek olmalarını isteyin.