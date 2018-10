ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama, oturaklı karakteri ve keskin zekasıyla her zaman ön planda oldu.

Ayrıca daha sağlıklı ve dengeli beslenme programları için de Barrak Obama başkanlığı süresince çok sıkı çalıştı. Let’s Move gibi çocukların daha aktif ve hareketli bir hayat sürmesini amaçlayan harekete destek verdi ve okullarda çocuklara sağlıklı yemek çıkmasını tavsiye eden bir yasayı var gücüyle destekledi. Peki sağlıklı beslenmenin kraliçesi olan Obama’nın kendisi günlük olarak nasıl besleniyor? İnsanlara tavsiye ettiklerini kendisi uyguluyor mu? Uyguluyorsa bunu nasıl başarıyor?







First lady’nin ilk öğünü

Küçüklere ders vermek için Susam Sokağı’na katılan Obama, programda yulaf ezmesi, taze meyve, yoğurt ve az yağlı bir bardak sütün kahvaltı için harika bir seçim olacağını öğütledi. Gerçek hayatta da kendisinin yedikleri Susam Sokağı önerilerinden çok farklı değil. Eating Well Dergisi’nin editor Brierly Wright, federal hükümetin yemek tabağında neler olduğunu anlattığı bir yazısında Obama’nın kahvaltı tabağında omlet, hindi sosisi ve taze greyfurt olduğunu söylüyor.



Öğle yemeğinde chili biber

Michael Obama Beyaz Saray’daki 8 yıllık hayatından sonra şimdilerde ogle yemeklerini kendisi hazırlıyor ve yemeğini personeli ile birlikte yiyor. Böylece herhangi bir ofis yemeği gibi bu öğünü geçiriyor. Öğle yemeklerinin en sevdiği menüsü ise daha önce kocasından aldığı ve çok sevdiği Chili tarifi. Oldukça sağlıklı ve bol miktarda sebze içeren bu tarif Obama’nın sağlığına ne kadar dikkat ettiğinin de bir göstergesi.







Yaşam için meyve ve sebzeler

Michelle Obama tüm sebzeleri çok sevdiğini ve bol bol sebze tükettiğini her fırsatta söylüyor. Ancak kendisinin bir de itirafı var: O da kırmızı pancarı hiç sevmediği. Brokoliden, kabağa her türlü sebzeye bayıldığını söyleyen first lady pancardan hiç hoşlanmıyor. Akşam yemeklerinde mutlaka ama mutlaka bol bol sebze tüketen Michelle Obama akşam yemeği saatini de erkene çekmiş. Böylece çok daha sağlıklı bir görüntüye sahip.