ABD'li aktör Orlando Bloom, bir hafta önce kaybolan köpeğinin adını göğsünün üzerine bir kalp resmiyle birlikte dövmeledi.

Bloom, bu sabah yine Instagram'dan fotoğraf paylaşarak köpeğinin öldüğünü duyurdu. 15 Temmuz'da kayıp köpeğini bulan kişiye 5 bin dolar vereceğini duyuran ve yaşadığı bölgede bir çok yere kayıp ilanı asan Bloom, "Onu günlerce gece gündüz aradık. Ne dağ kaldı ne de taş. Her deliğe baktık. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. Tıpkı bir kabus gibi" dedi. Ünlü aktör daha önceki gönderilerinde hayranlarına da köpeğini bulmaları için yardım istemiş ve daha sonra herkese çabaları nedeniyle teşekkür etmişti.



BANDANAYI DA TAKTI

43 yaşındaki Karayip Korsanları yıldızı daha önceki bir videosunda kayıp köpeğinin boynunda bulunan bandanayı kendi boynuna takarak, dövme yaptırdığı görüntüleri hayranlarının beğenisine sunmuştu.





Orlando Bloom, nişanlısı şarkıcı Katy Perry ile önümüzdeki aylarda ilk bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyor. Hamile yıldız da kendi sosyal medya hesaplarından Mighty ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.