Annesinin Bodrum'da yaşadığını ve son üç aydır
Almanya'da olduğunu belirten Şimşek, “Sonunda anneme kavuştum, Birbirimizi çok
özlemiştik. Bugün oğlum Rüzgar'ın 8. yaş gününü kutlayacağız. Doğum günü için
birlikte alışverişe çıktık” dedi.
Son filmi “Dabbe 6” ile bir ay içinde 600 bin gişe yapan Sema Şimşek, "İlk
kez bir korku filminde oynadığım için nasıl bir tepki alacağım endişesini
taşıyordum. Zeren karakteri çok beğenildi. 'Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma
Sanatı' adlı festival filmim ise benim için çok önemli.14 yıllık oyunculuk
hayatımda bana en yakın rolü canlandırdım, bir anneyi oynadım. Hem kendi annem
hem de oğlum ile olan ilişkim, canlandırdığım Nihan karakterine katkı sağladı.
Bütün anneler bu filmde kendilerinden bir parça bulacak” diye konuştu.