Sema Şimşek, annesi Serpil Şimşek ile birlikte alışverişte görüntülendi.

Annesinin Bodrum'da yaşadığını ve son üç aydır Almanya'da olduğunu belirten Şimşek, “Sonunda anneme kavuştum, Birbirimizi çok özlemiştik. Bugün oğlum Rüzgar'ın 8. yaş gününü kutlayacağız. Doğum günü için birlikte alışverişe çıktık” dedi.



Son filmi “Dabbe 6” ile bir ay içinde 600 bin gişe yapan Sema Şimşek, "İlk kez bir korku filminde oynadığım için nasıl bir tepki alacağım endişesini taşıyordum. Zeren karakteri çok beğenildi. 'Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı' adlı festival filmim ise benim için çok önemli.14 yıllık oyunculuk hayatımda bana en yakın rolü canlandırdım, bir anneyi oynadım. Hem kendi annem hem de oğlum ile olan ilişkim, canlandırdığım Nihan karakterine katkı sağladı. Bütün anneler bu filmde kendilerinden bir parça bulacak” diye konuştu.

