Pandemi krizi tüm dünyayı sarmışken bazıları bundan hiç etkilenmiyor. Genelde e-ticaret ve teknoloji devleri servetlerini katlayacak kadar başarılı günler geçirirken müzik dünyasından bir rekor da rekorlarıyla ünlü Taylor Swift’ten geldi.

Birkaç yıl önce Kim Kardashian ve Kanye West ile yaşadığı olaylarla sosyal medyada lince uğrayan ve bir yıl boyunca hiçbir yerde görülmeyen Taylor Swift, Reputation albümüyle geri dönüp müzik dünyasını kasıp kavurmaya devam etmişti. Ardından hız kesemeden Lover’ı yayınlamış, daha onun rüzgarı bitmeden sürpriz şekilde hiçbir ön tanıtım yapmadan bir gecede Folklore albümünü piyasaya sürmüştü. Listelerde haftalarca bir numara kalan albüm aynı zamanda 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyon kopya satan ilk albüm oldu. Bir önceki albümü Lover da 2019’da bir milyon satış rakamına ulaşan tek albüm olmuştu. Genelde çıkardığı single’larla başarılı olsa da çoğu müziksever için Taylor Swift bir albüm sanatçısı olduğu için bu başarılar oldukça dikkat çekici. Çünkü müzik dünyasındaki hiçbir rakibi bu rekorlar ve satış rakamlarına ulaşamıyor.

Taylor Swift, ayrıca yeni açıklanan bilgilere göre Whitney Houston’un 1987’den beri elinde tuttuğu listelerde en uzun süre birinci kalma rekorunu da kırdı. Houston 46 hafta Billboard 100 listesinde birinci sırada kalmıştı, Swift şu an 47 haftadır ilk sırada.