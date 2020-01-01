Birkaç yıl önce Kim Kardashian ve Kanye West ile yaşadığı
olaylarla sosyal medyada lince uğrayan ve bir yıl boyunca hiçbir yerde
görülmeyen Taylor Swift, Reputation albümüyle geri dönüp müzik dünyasını kasıp
kavurmaya devam etmişti. Ardından hız kesemeden Lover’ı yayınlamış, daha onun
rüzgarı bitmeden sürpriz şekilde hiçbir ön tanıtım yapmadan bir gecede Folklore
albümünü piyasaya sürmüştü. Listelerde haftalarca bir numara kalan albüm aynı
zamanda 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyon kopya satan ilk
albüm oldu. Bir önceki albümü Lover da 2019’da bir milyon satış rakamına ulaşan
tek albüm olmuştu. Genelde çıkardığı single’larla başarılı olsa da çoğu
müziksever için Taylor Swift bir albüm sanatçısı olduğu için bu başarılar
oldukça dikkat çekici. Çünkü müzik dünyasındaki hiçbir rakibi bu rekorlar ve
satış rakamlarına ulaşamıyor.
Taylor Swift, ayrıca yeni açıklanan bilgilere göre Whitney
Houston’un 1987’den beri elinde tuttuğu listelerde en uzun süre birinci kalma
rekorunu da kırdı. Houston 46 hafta Billboard 100 listesinde birinci sırada
kalmıştı, Swift şu an 47 haftadır ilk sırada.