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Toplumumuzun özellikle son dönemde yüzleştiği bir değil, birçok sorun var. Her günümüz endişeli. Gergin ve mutsuz bir haldeyiz. Bu sorunlar karşısında sadece söylenmek, siyaha bürünmek ve lanet etmek istemiyoruz biz artık. Altı duyarlı isimle başımızı iki elimizin arasına alıp ‘Ne yapılabilir?’ sorusuna yanıt aradık. Çünkü, Nazım Hikmet’in dediği gibi; ‘‘Umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor.’’