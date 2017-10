Toplumumuzun özellikle son dönemde yüzleştiği bir değil, birçok sorun var. Her günümüz endişeli. Gergin ve mutsuz bir haldeyiz. Bu sorunlar karşısında sadece söylenmek, siyaha bürünmek ve lanet etmek istemiyoruz biz artık. Altı duyarlı isimle başımızı iki elimizin arasına alıp ‘Ne yapılabilir?’ sorusuna yanıt aradık. Çünkü, Nazım Hikmet’in dediği gibi; ‘‘Umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor.’’

Röportaj ve Prodüksiyon: Ece Üremez-Burçak Şener

Fotoğraf: Nurdan Usta

TERÖR, ÇOCUK İSTİSMARI, KADINA ŞİDDET, EĞİTİMSİZLİK, DÜŞÜNCE FANATİZMİ... Hangi birini ele almak, nereden başlamak gerek derken her birine biraz olsun dokunabilmek dileğiyle çıktık yola. Farklı sektörlerden altı değerli isimle bir araya geldiğimiz çekimde herkesin söyleyecek o kadar fazla sözü, içinden taşan o kadar çok duygusu vardı ki… Zira, toplumumuzun genlerine işlemiş sorunlar içinden tek bir başlık seçip konuşmalarını istediğimizde ne kadar zorlandıklarına üzülerek şahit olduk. Durum vahim orası kesin, peki ya yapabileceklerimiz neler? Nefes aldıkça umut var öyle değil mi? O halde ütopik de olsalar realist de, çözümlere odaklanmak gerek. Öyle ki, bu yaraları nasıl iyileştirebileceğimiz hakkında söz etmenin bile değişime giden yolu aydınlatacağına inanıyoruz. Topluma reset atıp sıfırlayamayacağımıza göre yeniden doğuş için bir başlangıç noktası bulmalıyız. İşte bu yüzden, her sabah umutla uyananların ve toplumsal çözüm arayışımızda el ele olmayı seçenlerin yükselen sesine, bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.