Hadise’den yeni bir haber aldık. Bir reklam filmi ile ekranlarda bu yaz sıkça onu göreceğiz. Çekimlerin kamera arkasına sızdık.

Hadise yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Çekimlerde kardeşi Derya Açıkgöz’ün tasarladığı sarı elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise’ye 125 kişilik bir kadro eşlik ediyor. Fenerbahçe Parkı’nda gerçekleştirilen ve çekimleri iki gün süren reklam filmini, dünyaca ünlü Belçikalı reklam yönetmeni Bruce Parramore yönetti. Özel vinçlerle havadan Hadise’nin üzerine iki tanker Sırma C Limon’un döküldüğü sahne, reklam filminin en ilginç ve eğlenceli sahnesi oldu. 7’den 70’e herkesin eşlik ettiği çekimlerde, Sırma ile canlanan enerjik yaşlı çift ise favoriler arasında yer aldı. Dördü Belçikalı toplam 25 kişilik dans ekibiyle görsel bir şölen sunan Hadise, çekimler sırasında büyük ilgi gördü. Ercan Saatçi’nin imzasını taşıyan reklam kampanyasının müziği bu yaz ağızlardan düşmeyecek gibi görünüyor.