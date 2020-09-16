Bugün yeni yaşını kutlayan Yonca Evcimik, Instagram’da yaptığı paylaşımlarla yaşın sayılarla hiç ilgisi olmadığını bir kez daha ispatladı!

Türk pop müziğinin hem dansları hem de şarkılarıyla en sevilen ve en değerli sanatçılarından biri olan Yonca Evcimik, bugün 57’inci doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bikinili fotoğraflarla kutladı. Fit vücudu ve enerjik pozlarıyla tüm dikkatleri çeken gönderisinin altına; “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım.” yazan sanatçının takipçileri de doğum gününü kutlarken bir yandan da 57 yaşına girdiğine inanamadı.



