O, bir anda hayatımıza girdi: Aykut Oğut. ‘Evrenden Torpilim Var’ dedi.
Tiyatroya bulaşmaya,
‘sahne tozu yutmaya’
karar verdiğinizde, kaç
yaşındaydınız?
18.
Nereden esti? Kendinizi bu alanda
yetenekli mi buluyordunuz?
Yok canım. Ben aslında mimar olmak
istiyordum. Ama anladım ki, iki aylık
çalışmayla mimarlık kazanılmıyor. “Eee
o zaman bari oyuncu olayım” dedim.
İlkokuldan beri bir şekilde tiyatronun
içindeydim.
Oyuncu olmak için epey uğraşmışsınız.
Başarılı, tanınan, adı bilinen, aranılan bir
oyuncu muydunuz?
Başarılı evet. Aranılan evet. Ama tanınan
biri değildim. Piyasa beni biliyordu ama
henüz herkes tanımıyordu.
Amerika yıllarınız çok maceralı ve belalı.
Bela mı geldi sizi buldu, siz mi çektiniz?
Şimdi fark ediyorum da, hep ben çekmişim.
Ama o zamanlar, belanın beni bulduğuna
inanıyordum!
Gerçekten o kadar şişman mıydınız?
Evet, evet. Terazide 150’yi gördüm, sonra
tartılmayı bıraktım! Yemek yemeyi hep
çok sevdim. Hatta 20’li yaşlarımda, bir
pizza zinciri, ‘yiyebildiğiniz kadar pizza’
promosyonu başlattığında 24
dilimle rekor bendeydi!
Bildiğin obezdim yani.
O yıllarda gözlerinizden
birini de kaybediyorsunuz.
Bu olay, hayatınızı ne kadar
değiştirdi?
Negatif olarak hiç. Aksine,
bana çok şey kattı. Ama ilk
hafta çok panik olmuştum.
Çünkü sağ gözüm sabit bir
yere bakarken, sol gözüm
odaklanabilmek için bir
şeyler arıyordu. Yani kendi
kafasına göre, pır pır dönüp
duruyordu ve gerçekten korkunç
bir manzaraydı. Allah’tan
odaklanacak bir şey bulamayınca,
sağ gözü takip etmeye başladı.
Ve sonra hayatınızı toptan
değiştirmeye karar verdiniz.
Neden? Sizi harekete geçiren neydi?
Başından beri, istediğim şeyleri
elde edebileceğimi hissetmeme
rağmen, hala niye elde edemediğimi
sorgulamaya başlamıştım.
“Yahu herhalde bir yerde bir hata
yapıyorum!” dedim ve o sırada sevgili
hocam Darel karşıma çıktı.
Eeee?
Darel ile ilk çalışmaya başladığımda, beş
parasızdım. Onun ücretini ödemeyi bırak,
kiramı bile zar zor ödüyordum. Ama onunla
çalışabilmeyi de çok istediğim için, asistanı
olmayı teklif ettim. Yani o beni eğitecekti,
ben de ona asistanlık yapacaktım. Sonra
ilişki ilerledikçe, onun workshop’larına
yardımcı eğitmen olarak girmeye başladım.
Sonra Darel’ın öğrencileriyle o yokken
çalışmalarımız başladı. Derken, yavaaaş
yavaaaş kendi öğrencilerim oluştu.
Siz de bir yaşam koçu oldunuz yani.
Evet.
‘Yaşam koçu’ ne demek?
Deneyimlerini aktaran ve bunlardan,
senin çıkardığın sonuçları, kendi hayatına
uygulamanda yardımcı olandır…
Diyebiliriz.
Diyebiliriz de… Ben anlamıyorum:
Yani ne yapar yaşam koçu, müşterisinin
hayatını mı yönetir?
Asla! Aman diyeyim aman! Öyle birine denk
geldiyseniz, hemen kaçın oradan. Yaşam
koçuna en azından bana objektif bir
arkadaş diyebilirsin. Benim yönetebileceğim
tek hayat, kendiminkidir. Biri bana
geldiğinde, o nereye doğru gitmek istiyorsa,
ben o noktaya gitmesine yardım ederim.
Hatta gitmek istediği yer, toplumun bütün
algısına, ezberlerine aykırı gibi görünse bile.
Bir sürü sıfatınız var. Oyuncu,
seslendirmeci, yönetmen, sinemacı yazar
ve yaşam koçu… İnsanın bu sıfatlardan
birine odaklanması gerekmez mi?
Yok işte öyle bir şey. Takılıp kaldığımız
şablonlardan biri de, bir tek şeyi yapmak
zorunda olmak. Bize hep böyle öğretildi.
Halbuki, birçok şeyi eğer biz izin verirsekaynı
anda yapabiliriz. Odağım, o sırada
hangisinden zevk alıyorsam onda. Anahtar
kelime, zevk almak. Mecburiyetten hiçbir
şeyi yapmam. Eğer zevk alarak yapıyorsanız
hiçbir şey karışıklığa sürüklemez sizi, aksine
sonsuz bir haz verir.
Kişisel gelişim kavramı, özellikle ‘Secret’la
birlikte, hayatlarımızı domine etti ama
artık sanki etkisi hafifliyormuş gibi.
Sizin teziniz de, günün birinde eskiyip
unutulmasın?
Yok hayır, bunun zaten tezden çok daha
ileride bir şey olduğunu, bire bir kendi
hayatımda gördüm.
İlk kitabınız, ‘Evrenden Torpilim Var’ın
100. baskısı tükendi. Bu mesela sizin için,
tezinizin doğrulanması mı?
Bence öyle. ‘Evrenden Torpilim Var’ diye
bir kitap yazıp, bir yıl sonra hala en çok satanlar listelerinde ilk beşte olmak,
anlattıklarımın en güzel kanıtı. Tamam,
kişisel gelişim aldı başını gitti, yalan yanlış
uygulanıyor, 10 günde yaşam koçluğu
sertifikası verenler bile var. Hayırlısı
diyorum. Ama inanın bana, bir süre sonra,
sular durulacak ve gerçekten bu işi yapmak
isteyenler kalacak.