Anahtar kelime zevk almak

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O, bir anda hayatımıza girdi: Aykut Oğut. ‘Evrenden Torpilim Var’ dedi.

Tiyatroya bulaşmaya, ‘sahne tozu yutmaya’ karar verdiğinizde, kaç yaşındaydınız?

18.



Nereden esti? Kendinizi bu alanda yetenekli mi buluyordunuz?

Yok canım. Ben aslında mimar olmak istiyordum. Ama anladım ki, iki aylık çalışmayla mimarlık kazanılmıyor. “Eee o zaman bari oyuncu olayım” dedim. İlkokuldan beri bir şekilde tiyatronun içindeydim.



Oyuncu olmak için epey uğraşmışsınız. Başarılı, tanınan, adı bilinen, aranılan bir oyuncu muydunuz?

Başarılı evet. Aranılan evet. Ama tanınan biri değildim. Piyasa beni biliyordu ama henüz herkes tanımıyordu. Amerika yıllarınız çok maceralı ve belalı.



Bela mı geldi sizi buldu, siz mi çektiniz?

Şimdi fark ediyorum da, hep ben çekmişim. Ama o zamanlar, belanın beni bulduğuna inanıyordum!



Gerçekten o kadar şişman mıydınız?

Evet, evet. Terazide 150’yi gördüm, sonra tartılmayı bıraktım! Yemek yemeyi hep çok sevdim. Hatta 20’li yaşlarımda, bir pizza zinciri, ‘yiyebildiğiniz kadar pizza’ promosyonu başlattığında 24 dilimle rekor bendeydi! Bildiğin obezdim yani. O yıllarda gözlerinizden birini de kaybediyorsunuz.



Bu olay, hayatınızı ne kadar değiştirdi?

Negatif olarak hiç. Aksine, bana çok şey kattı. Ama ilk hafta çok panik olmuştum. Çünkü sağ gözüm sabit bir yere bakarken, sol gözüm odaklanabilmek için bir şeyler arıyordu. Yani kendi kafasına göre, pır pır dönüp duruyordu ve gerçekten korkunç bir manzaraydı. Allah’tan odaklanacak bir şey bulamayınca, sağ gözü takip etmeye başladı. Ve sonra hayatınızı toptan değiştirmeye karar verdiniz.



Neden? Sizi harekete geçiren neydi?

Başından beri, istediğim şeyleri elde edebileceğimi hissetmeme rağmen, hala niye elde edemediğimi sorgulamaya başlamıştım. “Yahu herhalde bir yerde bir hata yapıyorum!” dedim ve o sırada sevgili hocam Darel karşıma çıktı.



Eeee?

Darel ile ilk çalışmaya başladığımda, beş parasızdım. Onun ücretini ödemeyi bırak, kiramı bile zar zor ödüyordum. Ama onunla çalışabilmeyi de çok istediğim için, asistanı olmayı teklif ettim. Yani o beni eğitecekti, ben de ona asistanlık yapacaktım. Sonra ilişki ilerledikçe, onun workshop’larına yardımcı eğitmen olarak girmeye başladım. Sonra Darel’ın öğrencileriyle o yokken çalışmalarımız başladı. Derken, yavaaaş yavaaaş kendi öğrencilerim oluştu.



Siz de bir yaşam koçu oldunuz yani.

Evet.



‘Yaşam koçu’ ne demek?

Deneyimlerini aktaran ve bunlardan, senin çıkardığın sonuçları, kendi hayatına uygulamanda yardımcı olandır… Diyebiliriz.



Diyebiliriz de… Ben anlamıyorum: Yani ne yapar yaşam koçu, müşterisinin hayatını mı yönetir?

Asla! Aman diyeyim aman! Öyle birine denk geldiyseniz, hemen kaçın oradan. Yaşam koçuna en azından bana objektif bir arkadaş diyebilirsin. Benim yönetebileceğim tek hayat, kendiminkidir. Biri bana geldiğinde, o nereye doğru gitmek istiyorsa, ben o noktaya gitmesine yardım ederim. Hatta gitmek istediği yer, toplumun bütün algısına, ezberlerine aykırı gibi görünse bile.



Bir sürü sıfatınız var. Oyuncu, seslendirmeci, yönetmen, sinemacı yazar ve yaşam koçu… İnsanın bu sıfatlardan birine odaklanması gerekmez mi?

Yok işte öyle bir şey. Takılıp kaldığımız şablonlardan biri de, bir tek şeyi yapmak zorunda olmak. Bize hep böyle öğretildi. Halbuki, birçok şeyi eğer biz izin verirsekaynı anda yapabiliriz. Odağım, o sırada hangisinden zevk alıyorsam onda. Anahtar kelime, zevk almak. Mecburiyetten hiçbir şeyi yapmam. Eğer zevk alarak yapıyorsanız hiçbir şey karışıklığa sürüklemez sizi, aksine sonsuz bir haz verir. Kişisel gelişim kavramı, özellikle ‘Secret’la birlikte, hayatlarımızı domine etti ama artık sanki etkisi hafifliyormuş gibi.



Sizin teziniz de, günün birinde eskiyip unutulmasın?

Yok hayır, bunun zaten tezden çok daha ileride bir şey olduğunu, bire bir kendi hayatımda gördüm.



İlk kitabınız, ‘Evrenden Torpilim Var’ın 100. baskısı tükendi. Bu mesela sizin için, tezinizin doğrulanması mı?

Bence öyle. ‘Evrenden Torpilim Var’ diye bir kitap yazıp, bir yıl sonra hala en çok satanlar listelerinde ilk beşte olmak, anlattıklarımın en güzel kanıtı. Tamam, kişisel gelişim aldı başını gitti, yalan yanlış uygulanıyor, 10 günde yaşam koçluğu sertifikası verenler bile var. Hayırlısı diyorum. Ama inanın bana, bir süre sonra, sular durulacak ve gerçekten bu işi yapmak isteyenler kalacak.



