Doğal bir pırıltıya ve karakteristik bir yüze sahip olan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki rolüyle ekranlara güçlü bir dönüş yaparken biz de kendisinin makyaj ve bakım sırlarının peşine düşüyoruz.

HENÜZ İLKOKULDAYKEN İÇİNDEKİ TİYATRO AŞKINI KEŞFEDEREK KENDİNİ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN OYUNCULUĞA ADAYAN BİR KADIN DENİZ BAYSAL. 10 yıl boyunca sahne tozunu yutarak büyüyen ve 16 yaşındayken ilk kez Derin Sular dizisiyle ekranlara geçiş yapan güzel oyuncunun bu işe verdiği emek ve ona bahşedilen yeteneği bir yana dursun sahip olduğu ayrıcalıklı yüz hatları, bembeyaz teni ve anlamlı bakışları da dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmeye yetiyor. Nasıl ki ay ışığının güçlü vurduğu yüzeylerde gece ve gündüz birbirine karışmış gibi gözüküyorsa Deniz Baysal’ın etrafına yaydığı pırıltı da buna eşdeğer oluyor. Bir başka deyişle, ona baktığınızda, bazen gündüz bazen gece gibi gözüken bir kadının duru güzelliğine hayret ediyorsunuz. Elbette, bu değişken enerjinin hem görüntüsüne hem de oyunculuğuna yansıdığı yadsınamaz bir gerçek. Pek marifetli makyaj ürünleri ve yeni nesil bakım tekniklerine inat, güzelliğin kişinin kendisine yakın durmasıyla, içten gülebilmesiyle ve kendine olan inancıyla doğru orantılı olduğuna inanan biri olarak karakterlerinde de doğallığı yakalamanın önemini biliyor ve samimiyet duygusunu izleyiciye fazlasıyla geçiriyor. Zira başkalaşmak onun için kusurları kapatmaya çalışmak kadar yapay bir durum. O yüzden yıllardır bu sektörün içinde olup da ‘olduğu gibi’ kalmayı seçerek farkını ortaya koymayı başarıyor. Bugünlerde ise, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı Hazan karakterinin neredeyse makyajsız ve tamamen doğal görüntüsü hem rolüne hem de Deniz Baysal’a duyulan empati ve sempati katsayısını kaçınılmaz olarak arttırıyor diyebiliriz. İşte bu yüzden, güzel oyuncunun makyaj çantasını karıştırıp güzellik ve bakım ritüellerini keşfederken ona ve hayatına dair ipuçlarını da yakalamaya çalışıyoruz.







Oyunculuk hikayeniz nasıl başladı?

Bu serüven benim için aslında çok küçük yaşlara dayanıyor. Oyunculuğa ilkokulda tiyatro ile başladım. Çeşitli oyunlarda yer aldım, kendimi geliştirmek için çok çalıştım; bu konuda tiyatro hocamın desteği de çok fazla. Ardından tiyatro hocam sayesinde televizyon dünyasına adım attım ve Derin Sular dizisiyle kamera karşısına geçtim.



Oyunculuk kariyerinde, güzel kadın olmanın işe 1-0 önde başlamak olduğunu düşünüyor musunuz? Fiziksel güzelliğin başarıyı elde etmede ne kadar ekili olduğuna inanıyorsunuz?

Üzülerek evet diyorum. Maalesef bizde güzellik ilk, oyunculuk ikinci planda.



Güzel kadın tanımını sizin gözünüzden alabilir miyiz?

Güzel kadın kendine güvenen kadındır. Makyajlı, makyajsız fark etmez. İçten kahkaha atıyorsan ve kendine inanıyorsan güzel kadınsındır.



Modern estetik algısı ve günümüzdeki güzellik ölçüleri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Açıkçası sürekli değişim halinde. Şu an doğallık ön planda ve ben de bunun destekçisiyim.







Film için tamamen saçlarını kazıtan ve davetlerde de o şekilde boy göstermeye devam eden Cara Delevingne ya da makyajsız albüm kapağı fotoğrafı çektiren Alicia Keys gibi kalıplaşmış güzellik kriterlerine meydan okuyan ünlüler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Çok normal ve doğal olduğunu düşünüyorum. Günümüzde güzel olmayı, aşırı makyaj ve dozajsız estetik olarak yüklemeye çalışanlara inat, asıl olanı göstermek güzel bence.



Güzellik uğruna asla yapmayacağınız şeyler var mı? Yoksa her türlü yeniliğe açık biri misiniz?

Tabii ki her türlü yeniliğe açığım ama ‘aslı’ bitirip kişiyi başkalaştırmadıkça.



Kendiniz hakkında tek bir şeyi değiştirebilecek olsanız bu ne olurdu?

Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Değiştirilmesi gerekenleri öğrenerek değişmek zaten çok keyifli.



Tamamen kendinize ayırdığınız bir bakım gününde neler yaparsınız? Günlük cilt bakımında kullandığınız özel ürünler var mı?

Genelde kahve telvesiyle peeling yaparım. Nemlendirmek için macademia yağı sürerim. Saçlarıma macademia ve argan yağı uygularım. Dudaklarıma zeytinyağı ve kahve telvesi ile masaj yaparım.







Çantanızdan asla eksik olmayan makyaj ürünü nedir?

Dudak koruyucum ve maskaram.



Makyaj yaparken ‘asla kullanmam’ dediğiniz bir renk ya da ürün var mı?

Mavi rengi asla kullanmam.



Güneşe çıkarken özellikle kullandığınız ürünler neler?

Bronzlaşmayı pek sevmiyorum. Son iki yıldır Clarins marka koruyucu kullanıyorum.



Vazgeçilmez parfümünüz nedir?

Victoria’s Secret, Very Sexy.



Hayatta nelerden asla vazgeçemezsiniz?

Kendimden, ailemden ve aşkımdan.



Sırada kariyerinize dair yapmayı hedeflediğiniz neler var?

Bununla ilgili plan yapmıyorum ama beni zorlayacak şeyleri bekliyorum çünkü oyunculuk kendinizi geliştirme konusunda ucu bucağı olmayan bir iş. Sınırlarınızı keşfetmenize yardımcı olan, oyunculuk anlamında bürünebileceklerinize ayna tutan bir mesele, dolayısıyla gelen roller sayesinde bunları keşfetmek için kendinizle yolculuğa çıkmak müthiş bir serüven.



Makyajda doğal görünümün yükselişine gölge düşürmeden oyuna dahil olanlar var; simler ve pırıltılar bu oyundaki cazibe unsurlarımız. ışıltılı farlar, dudak parlatıcılarıyla canlandırılan pastel rujlar ve gökyüzünden dökülmüş gibi duran yıldız şeklindeki yüz süslemeleri ışıltıyı kişiselleştirmenin yolunu sunuyor. Saçlarda dağınık görünüm ise spot ışıklarının yüzdeki detaylarda kalmasına imkan veriyor. Özellikle gözlere vurgu yapan bu yeni trend hem zarif hem de cesur bir makyaj stilinin anahtarını sunuyor.MAC PRO LONGWEAR PAINT POT ANTIQUE DIAMOND FAR 75 TLNARS MISS LIBERTY HIGHLIGHTING ALLIK 95 TLCHRISTIAN DIOR MASKARA 167 TLCLINIQUE GÖZ KALEMİ 79 TLESTEE LAUDER RUJ 89 TL