Tebrikler Kovuldunuz’la diz üstü edebiyata mizahi bir yorum katıyorsunuz. Diz ��stü edebiyatı ne demek sizce? Kitabınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Genelde bu tarz etiketlemelere biraz mesafeli olmakla beraber, çok derin edebi anlamlar aramadan akışına bırakıp gelişine okumak gibi geliyor bana daha çok.
Plaza çalışanlarının yaşadığı zorluklar, sahte ilişkiler, kariyer hırsları… Tüm bunlar trajikomik gerçekler değil mi? Bunlarla yaşamayı öğrenmeli miyiz yoksa yeni bir hayat seçmek mümkün mü?
Kesinlikle mümkün. Bunlar ne yazık ki insanların kendi çirkin yüzlerini gizlemek için arkasına sığındıkları maskeler. Ve en acısı da hepsini profesyonellik adı altında meşrulaştırmaları. Bu düzenin yavaş yavaş sonuna gelindiğini düşünüyorum.
Youtube’da bir kanalınız var. Sosyal medya hayatınızı ne kadar işgal ediyor?
Haftanın üç gecesi Kaan Sekban Saçmalar hesabından yaptığım late night talk show ile tanıdı herkes beni ve beyaz yakalı hayatı, dizileri, yapay insan ilişkilerini, yaşam koçlarını ti’ye aldığım skeçlerle. Bu üretim ve paylaşım süreci beni sahne gösterileri yapmaya ve kitap yazmaya itti. Şu anda izleyici ve okuyucularımla Instagram aracılığıyla kurduğum benzersiz bir ilişki var. O yüzden sosyal medya hayatımın tamamı.