"Ünlü değilim!"

İnternetteki sözlüklerde onu başka oyunculara benzeten benzetene… Ağlaması dillere destan, biraz daha ağlasın diye yalvaranlar var. Evliliği dil ısırtacak cinsten. Sade, zarif,

güzel. Ama o bunların hiçbiriyle gündemde değil. O yüzden de ünlü olmadığını iddia ediyor. Sadece ve sadece oyunculuğu üzerine röportaj verip çekimleri kabul eden Burçin Terzioğlu’yla yeni dizisi ‘Merhamet’i anlatması için buluştuk.



Röportaj ve Prodüksiyon: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Cihan Alpgiray (Rprsenter)

Styling: İlkyaz Özel

Saç: Hüseyin Açıkgöz

Makyaj: Kürşat Akçebe

Fotoğraf Asistanı: Aslı Akal

Styling Asistanı: İrem Doğan

Mekan için Uzunya Beach Club’a teşekkür ederiz.



Bazı çekimlerden önce baştan aşağı gerilirsiniz. Fotoğraflayacağınız ünlüyle ilgili kafanızdaki soru işaretleri asla bitmez. Acaba kaprisli midir? Onu giyer mi? Bu soruya

cevap verir mi? Burçin Terzioğlu’yla çekim yapmaya karar verdiğimizde menajeri aradı; “Ne kadar iyi ve tatlı bir insan olduğuna inanamayacaksın, çok keyifli bir çekim gerçekleştireceksiniz” dedi. Büyük bir rahatlama içinde koyuldum yola. Doğal, samimi, eğlenceli, keyifli, egodan uzak, hayattan tat almasını bilen bir kadın çıktı karşıma. Terzioğlu ise profesyonel modellere taş çıkarttı çekim boyu. Asla şikayet etmedi. Aksine ekibin enerjisini sürekli o yükseltti. Söyledikleriyle tüm ekibi kahkahalara boğdu. Hatta gün boyu attığımız kahkahalarımız Demirciköy’ü inletmiş bile olabilir. Sonra röportaj başladı, karşımdaki eğlenceli kadının kimliğine duyarlı, kaderci ve iddiasız bir hayat tarzı

eklendi; “Ben şöhretli, ünlü kategorisinde değilim. Onlar her gün gazetelere çıkan kişiler. Şöhreti kabul etmenin ve taşımanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Göz önünde olan meslekler var ve ben onlardan birini yapıyorum. Bankacıyı bankaya giden tanır, beni televizyonu açanlar tanıyor. Yaptığım iş haricinde de çok fazla ortada olan biri değilim. O yüzden kendimi o aşamada görmüyorum. Orada olanlara da Allah kolaylık versin.”



