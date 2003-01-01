Cannes rekor Lions’a başvuru

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Bir hafta sürecek festivalde Türkiye'den 560 çalışma Aslan almak için yarışacak.

Dünya genelinde 87 ülkeden 34 bin 301 gibi rekor başvurunun geldiği Cannes Lions 59’uncu Uluslararası Yaratıcılık Festivali, bu ilgi ile reklam ve iletişimde düzenlenen en büyük global yarışma olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yarışmanın 15 kategorisine Türkiye'den katılım 560 adet ile tüm yılların rekor seviyesinde gerçekleşti. Geçen seneye göre katılımdaki artış yüzde 51 oldu.



Başvuruların 15 ayrı kategoride yapıldığı yarışmaya katılımbeklenenden fazla olunca, marka içeriği, eğlence ve demobil alanlarında ilave jüri üyeleri eklendi. Toplam jüri üyesinin 287’ye çıktığı Cannes Lions'ta Türkiye bu yıl basın jürisinde Happy People Project'ten Yaşar Akbaş ve açıkhava jürisinde Draftfcb'den Elif Önay tarafından temsil edilecek. Böylece, 2003 yılından beri Cannes Lions jürilerinde görev alan önde gelen Türk reklamcıların sayısı 17'ye çıkacak.



