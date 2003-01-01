Bir hafta sürecek festivalde Türkiye'den 560 çalışma Aslan almak için yarışacak.
Dünya genelinde 87 ülkeden 34 bin
301 gibi rekor başvurunun geldiği
Cannes Lions 59’uncu Uluslararası Yaratıcılık
Festivali, bu ilgi ile reklam ve
iletişimde düzenlenen en büyük global
yarışma olduğunu bir kez daha
kanıtladı. Yarışmanın 15 kategorisine
Türkiye'den katılım 560 adet ile tüm
yılların rekor seviyesinde gerçekleşti.
Geçen seneye göre katılımdaki artış
yüzde 51 oldu.
Başvuruların 15 ayrı kategoride
yapıldığı yarışmaya katılımbeklenenden
fazla olunca, marka içeriği, eğlence
ve demobil alanlarında ilave jüri
üyeleri eklendi. Toplam jüri üyesinin
287’ye çıktığı Cannes Lions'ta Türkiye
bu yıl basın jürisinde Happy People
Project'ten Yaşar Akbaş ve açıkhava
jürisinde Draftfcb'den Elif Önay
tarafından temsil edilecek. Böylece,
2003 yılından beri Cannes Lions jürilerinde
görev alan önde gelen Türk
reklamcıların sayısı 17'ye çıkacak.