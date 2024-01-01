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Demet Kutluay'ın 24 saati

Tempolu ama bir o kadar keyifli günler geçiriyor Demet Kutluay.
08:00 Genellikle güne erken başlıyorum. Çocuklarla birlikte koşturmacalı bir gün bizi bekliyor.İlk işim güzel bir kahvaltıyla güne merhaba demek...

08:30 Haftanın üç günü yumurtanın beyazıyla hazırlanmış omletimi yerim. Kahvaltımın vazgeçilmezi bana mutluluk veren bir dilim ekmek ve Nutella!

09:00 Bu saatlerde kızım İrem’i okula bırakıyorum. Ardından spor yapıyorum ve her gün mutlaka latte’mi içiyorum.

12:00 Oğlum Ömer 2.5 yaşına geldi. Birlikte oyun oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Puzzle en sevdiğimiz oyun.

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