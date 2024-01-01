Demet Kutluay'ın 24 saati
Tempolu ama bir o kadar keyifli günler geçiriyor Demet Kutluay.
08:00 Genellikle güne erken başlıyorum. Çocuklarla birlikte koşturmacalı bir gün bizi bekliyor.İlk işim güzel bir kahvaltıyla güne merhaba demek...
08:30 Haftanın üç günü
yumurtanın beyazıyla
hazırlanmış omletimi
yerim. Kahvaltımın
vazgeçilmezi bana
mutluluk veren bir
dilim ekmek ve
Nutella!
09:00 Bu saatlerde
kızım İrem’i okula
bırakıyorum.
Ardından spor
yapıyorum ve her
gün mutlaka latte’mi
içiyorum.
12:00 Oğlum Ömer 2.5 yaşına geldi.
Birlikte oyun
oynamaktan
büyük keyif
alıyoruz. Puzzle en
sevdiğimiz
oyun.