Ekranın yakışıklıları iş üstünde!

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Hüsnü Şenlendirici, bahar temizliği yaparken görüntülendi, olay oldu.

Ahmet Kural / Oyuncu

(Kahramanlar dizisinde oynamıştı. Yakında televizyonda yayınlanacak olan ‘Çalgı-Çengi’ adlı filmde rol alacak.)



Evde hangi işler size ait?

Bekar olduğum için her iş bana ait. Ama pek becerikli olduğum söylenemez.



En iyi ne yaparsınız?

En iyi, soğan doğrarım. Öyle enteresan bir hobim vardır. Askerde zorluk çekmeyeceğim sanırım.



Hangi işten nefret edersiniz/kaçarsınız?

Masayı toplama faslını hiç sevmem. Masayı kurmak veya düzenlemek tamam da, toplaması çok zor geliyor. Yemekten sonra bir ağırlık çöker ondan dolayı sanırım.



Hangi işi yaparken görülmek istemezsiniz?

Cam silmek tabii ki! Bence hiç gerek yok cam silerken biri tarafından görülmeye.



Bir erkek olarak ev işlerinden anlıyor olmak, kadınları etkileyen bir şey mi?

Etkileyebilir ama ben tam tersini düşünüyorum. Birçok kadına itici gelebilir.



Evlendikten sonra da ev işleri yapar mısınız?

Eşime yardım edebilirim. Onun çok yorulmasına da gönlüm razı olmaz zaten.

