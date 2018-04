Esra Akkaya

20 Dakika'nın Mirel'i olarak ekrana dönen Esra Akkaya ile kısa kısa...

‘Tatlı Huzur’ ismini verdiği dükkanından çıkıp ‘20 Dakika’nın doktor Mirel’i olarak ekrana dönen Esra Akkaya gamsız ve mutlu olmanın keyfini yaşıyor.



Yazı: Sinem Gürleyük



Sizi en çok üzecek olay?

Sevdiklerimin zarar görmesi.



Nerede yaşamak isterdiniz?

Tam da burada; Kalamış’ta.



Yaşayabileceğiniz en mutlu an?

Umarım tahmin edemeyeceğim kadar güzel ve özel bir an olur. Düşünebildiklerim zaten yaşadıklarım…



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

İçinde yalan olmayan hemen her şeyi…



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Annem ve çok yakın dostum Çağla Öztek…