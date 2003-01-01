Pınar Dönmez, müzik aşkını çok küçük yaşlarda keşfedip sevdanın peşinden gitmiş.
Eğitim hayatınız nasıl geçti?
1993 yılında İstanbul
Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda dokuz
yıl yarı zamanlı klasik gitar
eğitimi alarak bu maceraya başladım.
Konservatuvarda gitar derslerinin
yanında klasik müzik teorisi, armoni
ve solfej dersleri aldım. 2003 yılında
İtalyan Lisesi’nden mezun olup şarkıcılık
eğitimi almak üzere Hollanda’ya gittim.
Buradaki altı yıllık konservatuvar
eğitimim sırasında caz ve pop stilleri
üzerinde yoğunlaşmamın ardından,
Türkçe sözlü kendi bestelerime ağırlık
verdim. Mezun olduğum Haziran
2009’dan beri de Hollanda ve Türkiye’de
sahne alıyor, müziğimi icra ediyorum.
Yaptığınız çalışmalara baktığımızda
tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Tarzımı bir cümleyle açıklamam
gerekirse, içinde caz müziğinin
elementlerini çokça barındıran dünya
müziği olarak adlandırabilirim. Ancak
beslendiğim ve ilham aldığım daha
birçok farklı müzik tarzı var. Batı
müziğinin yanı sıra binlerce yıllık
kültürün ürünü olan Anadolu ezgileri de
bestelerimin altyapısını oluşturmakta.
Anadolu’nun müzik ve kültürünün saf,
içten ve yalın hali beni hep etkilemekte
ve sanatıma yansımakta…
Üyesi olduğunuz grubunuz hakkında
bilgi verir misiniz?
Grubum, konservatuvardaki Hollandalı
okul arkadaşlarımdan oluşmakta.
Rob Scholtens (akustik gitar),
Pieter Althuis (kontrbas) ve Joost
Visser (perküsyon).
Onlar da aynı
benim gibi mezun
olup hayatlarını
profesyonel
müzisyen olarak
devam ettirmekte.
Geçtiğimiz 14
Mayıs’ta Nardis Caz
Club’te ve 15 Mayıs’ta
Nazım Hikmet Kültür
Merkezi’nde verdiğimiz
konserlerde grubuma
Türkiye’den Yahya Dai (saksafon) ve
Derin Bayhan (davul) eşlik etti.
Kariyeriniz adına attığınız en doğru
adım neydi?
Bu işin eğitimini almak, hayatımda
başıma gelen en iyi şey oldu. Şarkıcılık
ve müzisyenlikle ilgili öğrenebileceğim
her şeyi ciddiye alarak peşine düşmemi
sağladı. İşin teknik ayrıntılarının yanı
sıra şarkıcılığın beraberinde getirdiği
yaşam tarzını benimsememe yardımcı
oldu. Bu yaşam tarzı; üretmeyi,
bedenime ve sesime bilinçli bir şekilde
çok iyi bakmayı, sahne performansına
dair ayrıntıları ve hayata çok bilinçli
bakıp algılamayı kapsayan bir tarz...
Şu sıralar iPod’unuzda neler
dinliyorsunuz?
Son zamanlarda John Mayer, Mayra
Andrade, Candan Erçetin, Sara
Tavares, Rima ve Corinne Bailey Lee’yi
dinliyorum.
Çalışma masanızdan eksik etmediğiniz
şeyler neler?
Laptop’um, masamın üstünde olmasa
da yanında duran gitarım ve masamın
altındaki klavye çekmecesinde bulunan
midi keyboard’um…
Hayatta neler, sizde yeni bir şeyler
yaratma isteği uyandırıyor?
Evrensel olan duygular. Günlük
hayatımda etrafımda gözlemlediğim
ve çoğu zaman bana ait olmamasına
rağmen beni ele geçiren yoğun duygular.
Şu an çalışmalarınızla ilgili bize
verebileceğiniz en yeni haberler neler?
Şu anda, Türkiye’deki keyifl i ve yoğun
konserlerimizin ardından Hollanda
ve Türkiye’de sahnelenmek üzere bir
tiyatro-müzik turunun hazırlıklarına
başlıyoruz. Bunun yanında en uygun
zaman ve mekanda bir albüm kaydı
yapmak var listede. Yani kısacası,
üretmeye devam edip bunu mümkün
olduğunca çok kişiyle paylaşabilmek için
projeler üretmek.