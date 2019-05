Yeni single’ı ‘Hep Beraber Deliriyoruz’la adından söz ettiren Gökçe, bu kez iki şarkının harmanlamasını yaparak dünyadaki mash-up örneklerine bir yenisini ekliyor.

‘Hep Beraber Deliriyoruz’ için iki şarkının harmanlanması diyorsunuz. Bu mash-up uygulamasından biraz bahseder misiniz? Dünyadaki örnekleri neler?

İki şarkının ya da bir ünlü melodi ve şarkının aynı çatı altında bir şarkı olarak harmanlanması. Dünyadan örnek olarak Rihanna-Wild Thoughts, Santana-Maria Maria, Jennifer Lopez-On the Floor gösterilebilir.



‘Tuttu Fırlattı’ ve ‘Ne Yapardım’ gibi parçalarınız yayınladığı zaman çok ses getirmişti. Sonraki parçalarınızın onların gölgesinde kalacağından hiç endişe ettiniz mi?

Her zaman endişe edilecek bir durum bu ama her şarkı bir tanedir, bir daha ondan bir tane daha olmaz, olmamalıdır, yoksa tekrara girersiniz.



İlk albümünüz Böğürtlenli Reçel’den bu yana müzikal anlamda nasıl bir değişim geçirdiniz; yani yıllar size neler öğretti?

Şarkı söylemem çok gelişti diyebilirim. Genelde üzüldüğüm şeylerden ve hatalarımdan ders çıkaran bir insanım ama gider yine aynı hataları yaparım; çünkü başkalarına göre hata olan şey aslında sizin özünüzdür, istediğiniz şeydir, o yüzden içten geldiği gibi davranmaya devam.



Son dönemde en çok hangi grupları ya da şarkıcıları dinliyorsunuz?

Genellikle bağımsız dünya gruplarını dinlerim, birden fazla tarzın karıştığı müzikler hoşuma gider. Şarkıcılar ve gruplar olarak değil de o ara hangi şarkıları seviyorsam o şekilde bir playlist’im olur.



Sizin için asla eskimeyecek 5 grup ve 5 şarkısı neler?

Queen-You Don’t Fool Me, Muse-Unintended, Aaron-U Turn (Lili), Reamonn-Supergirl ve Duman-Ah.







Bir müzik türü olsaydınız sizi en iyi tarif eden tür hangisi olurdu?

Eklektik.



Müzik sizin için ne ifade ediyor, neden şarkı söylüyorsunuz?

Şarkı söylemek ya da enstrüman çalmak aşk gibi bir şey aslında, siz onu değil o sizi seçiyor. Mutlu oluyorsunuz, heyecan duyuyorsunuz, onsuz yapamıyor, kendinizi eksik hissedip bunalabiliyorsunuz. Aşk gibi sürprizli ve inişli çıkışlı bir şey sunuyor size. Hem seviyor hem de ruhen yoruluyorsunuz ama her şeye rağmen ondan vazgeçmeyi aklınızdan bile geçiremiyorsunuz.