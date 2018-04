Hülya Avşar: "Hayatla raks ediyorum!"

Hülya Avşar; bitmek bilmeyen güzelliği, gücü, farkındalığı ve en güzel kahkahaları eşliğinde son bir senedir keşfettiği hayatı, aşksız geçen iki buçuk seneyi, mutluluğunun basit sırlarını en içten cümleleriyle anlatıyor.

Röportaj: Eda Şentürk

Fotoğraf: Zeynel Abidin Ağgül

Türkiye’de kabul edilmesi gereken ve asla kimsenin yarışamayacağı birkaç isimden biri o. Hayatın eğlence kısmına geçtiğini söylerken bir yandan da yepyeni projelerle haşır neşir. Heyecandan havalara uçtuğu yeni sinema filminin hazırlıklarını ilk kez fısıldayan Hülya Avşar, en güçlü ve en mutlu

haliyle karşınızda…

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Nasıl hissediyorsunuz?

Şu an hayatımın keyfini çıkarma dönemindeyim. Ben Allah’ın şanslı kullarından biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü hayatla ilgili yapmam gerekenleri çok kıvamında bir yaşta yaptım ve bitirdim. Tabii ki yapmaya devam ediyorum. Ama bundan sonrası işin eğlence kısmı, keyfi, tadı… Dolayısıyla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.

Ne zamandır böyle hissediyorsunuz?

Son bir senedir… Benim hayatımda bir şeyin eksik gidiyor olması; bu ufacık bir şey bile olsa çok çabuk moralimi bozar. O yüzden hem özel hayatım hem iş hayatım hem kendi görselliğim, hayata bakış şeklim, zekamı kullanış şeklim kısacası çok tadında bir hayat yaşıyorum. Her şeyi halletmiş vaziyetteyim. Olayların üzerinde dans ediyor gibi hissediyorum kendimi.

Biraz tamamlanma dönemi gibi mi?

Kesinlikle… Yapmam gereken ne varsa; sanat hayatım, evlenmek hatta boşanmak, Allah uzun ömür versin çocuk yapmak, manevi anlamda birçok şeyi yapmış ve başarmış olmak kısacası maddi manevi her şey artık tamamlandı, artık raks ediyorum.

Yıllarca kendi programlarınızın hakimi oldunuz, başrolde hep siz vardınız. Şimdilerde çoklu projelerin içindesiniz. Nasıl bir fark var? Bu kez programlarınızı başkalarıyla paylaşmak nasıl geldi size?

Bu, başkası dediğimiz kişileri sevmem ve onlarla ilişkilerimin ne durumda olduğuna bağlıydı biraz. Ben yaptığım bütün programları kendi programım gibi görüyorum. Diğer yandan talk show en sevdiğim şey. Sormak, konuşmak… Sormaya bayılıyorum. Öyle bir şeyde ikinci ya da üçüncü kişiyi asla kabul etmem. Ama bu tür programlarda son derece mutluyum, inanılmaz keyifliyim.

Nasıl bir ilişkiniz var Acun Ilıcalı’yla?

Birbirine yük olmayan ama sinerjinin en büyüğünü oluşturan, bu sinerjiden birbirimizi hiçbir zaman kendimizi borçlu hissetmediğimiz bir ilişkimiz var. Bugün iş ilişkimiz bitebilir, birbirimizi yıllardır görmeyebiliriz de ama bir araya geldiğimizde aynı noktadan başlarız. Birbirine yük olmayan iki insanız. Birbirimize katkımız var ama yükümüz yok. Bu çok önemli. Ben Acun’la ilişkimde şunu hissediyorum; hiçbir şey yapmak zorunda değilim ama her şey kendiliğinden oluyor. Egosunun olmaması beni çok mutlu ediyor, bu çok önemli. Ben pas veriyorum o gol atıyor ya da tem tersi… Konforlu bir ilişkimiz var.