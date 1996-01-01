İlk sinema filmi ile Altın Portakal alan, zor ile kariyerine başlamayı şans sayan, ‘Toplamda kaç para kazanırım?, ‘Ne kadar follower’ım olur?’ gibi hesaplara girmeden, ‘ne istiyorum?’un üzerinden adımlarını atan, ‘Aşıksam her şeyi yapabilirim’ diyen eğlenceli bir kadın o. Tülin Özen, sadece Ufak Tefek Cinayetler’in Arzu’su olarak değil, kendine özgü tavırlarıyla da gönlümüzde yer edinmeyi başarıyor.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Semih Kanmaz

Moda Editörü: Pınar Aytaş

Saç: Mehmet Menteş

Makyaj: Ece Karagülle

Mudo Concept’e teşekkür ederiz.



Zor bir rolle kariyerine başladığı için kendini şanslı sayıyor. Elektrik mühendisliği okurken sahnenin mıknatısına kapılıyor. Planlı ve programlı bir hayat yaşamıyor. Modayı takip etmediği için kendini sıkıcı buluyor. Sizi çok seviyoruz dediklerinde ise üzerine alınmıyor. Tülin Özen özetle ve kısaca böyle bir kadın işte. Aynı zamanda iyi bir oyuncu olsa da insanlara karşı oynamaktan hiç hoşlanmıyor.



Tabii ki hepsi için genellenemez ama oyuncu dediğiniz insanın size de oynamadığından emin olmak istiyorsunuz röportajı ve çekimi gerçekleştirirken. Sırf röportaj yapacaksınız diye iyi geçinenleri, yanlış kişinin yapacağını sanıp gerçekte röportajı yapacak olana kötü davrananı görünce biraz tereddütlü yaklaşabiliyorsunuz haliyle oyunculara. Tülin Özen bunlardan tamamen uzak biri. Daha size karşıdan yaklaşırken değişik bir bakışı olduğunu hissediyorsunuz. Sakin mi, ürkek mi, mesafeli mi anlamakta güçlük çekiyorsunuz başta! Hah, mesafeli zaten bingo kelimemiz ona dair; ama mesafeli olduğundan değil, insanların onun yaklaşımını öyle anlamlandırmasından. Oysa Tülin Özen beş dakikada birini sevmek zorunda hissetmiyor kendini, ya da bir görüşte sevilmezse bunu normal karşılıyor... Dürüst diyelim mi? Ya da gerçek! İnsanlara yaklaşım şekline ‘mesafe’ kelimesini hiç iliştirmemesi bundan belki de! Değişik bakışı sadece gözlerinde değil aslına bakarsanız, zihinsel ve ruhsal olarak da bakış açısının farklı olduğunu hissediyorsunuz onu tanıdıkça.



Meleğin Düşüşü, Beyaz Gelincik, Pek Yakında, Muhteşem Yüzyıl gibi dizi ve filmlerde izlerken zaten kendisini ayrı bir yere koymamız gerektiğini hissetmiştik elbette, ama Arzu karakteri onu parlatan ışık oldu. Öyleyse, bu özel kadını yakından tanımanın, anlamanın ve çözmenin tam zamanı! Onun huzur veren evrenine davetimizi geri çevirmeyin.







Hayatınızda yakaladığınız ve değerlendirdiğiniz en büyük şansın ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Herhalde ilk filmim Meleğin Düşüşü. Semih Kaplanoğlu çok zor bir yönetmen gerçekten. Onunla birlikte çalışıp ayakta durabilmek, onunla beraber çalışıp nefes almayı başarabilmek, sonrasında iyi olduğu söylenen bir şey yapıyor olabilmek... Büyük bir başarıydı benim için. Başarı değil işti aslında. Şimdi farkına varıyorum. O dönem, bütün filmler, bütün yönetmenler o kadar zor zannediyordum ayrıca. Sonra olmadığını gördüm.



Zorlanarak işe başlamak, rahat şekilde işe başlamaktan daha sağlam bir başarı getiriyor olabilir mi?

İlk deneyimim gerçekten zordu; yönetmen zor, karakter zor, ilk seferinde başrol oynamak zor. Devamını tutturmak zor. Bu işle ilgili bütün zorluklar bir anda başıma geldi ve hiçbir deneyimim yoktu. Çok zorlandığım bir şeydi ama evet, bu bir şanstı, en büyük şansımdı.



Oyunculuk, hayatınızda ne zaman bir kariyer planlamasına dönüştü?

Aslında hiçbir zaman hayallerim arasında oyunculuk olmadı. Ortaokuldayken bir gün arkadaşlarımız tiyatro yapmak istedi, bir tane de dünya tatlısı öğretmen geldi ve yaptığımız iş hoşuma gitti. O dönemler insanın kendini tanıma süreci; ergensin, isyanın var ama neye isyan ediyorsun o da belli değil. Sen kimsin, o belli değil. Nasıl biri olacaksın, belli değil. Tabii ki de çok iyi geldi bana o dönem tiyatro ve o zaman oyunculuğu çok sevdim. Ama sonra yine sayısal bölümde okudum. Bizim evde de böyle bir ilgi alanı yoktu zaten. Oyunculuk yapılacak bir şey miydi, onu bilmiyordum bile. Uzağımdaydı oldukça. Sonra İTÜ’yü kazandım, elektrik mühendisliği okumaya başladım. Üniversitenin tiyatro kulübüne katılmak istedim. Sonrasında derslere katılmayıp sürekli kendimi tiyatro yaparken buldum. Bir kariyer planı olarak, meslek olarak ‘oyunculuk yaparım, bu işten para kazanırım’ gibi şey halen yoktu ama. Üniversitede okurken, tiyatrodan para kazanacağımı hiç düşünmüyordum.







Peki kırılma noktası, dönüm noktası ne oldu?

İTÜ’den ayrılmaya karar verip tiyatro bölümüne geçmek oldu. Benim için zor ve risk taşıyan bir karardı ama Yeditepe Üniversitesi’ni kazanınca oyunculuk zaten artık kesinleşti. Meleğin Düşüşü ve o rolle Altın Portakal ödülü almam ise etrafımdakiler, ailem ve benim için ikinci bir kırılma noktası tabii ki..



Beklenmedik bir şey olmalı bu durumda ödül almak...

Bu film yarışmaya gider, bana da ödül gelir diye aklımın ucundan bile geçmemişti. Dünyamda öyle bir şey yoktu zaten, bunun için hiç beklemiyordum. Antalya’ya da ödül almak için gitmedim yine. Hatta oyuncu seçmelerine girdiğim kıyafetle gitmiştim. Bir filmde çok iyi bir rolüm vardı, çok zor bir yönetmenle çalışmıştım; tek ilgilendiğim buydu. Zaten film çekildikten sonra unuttum ben o filmde oynadığımı, tuhaftı yani. Ben zaten şuursuz bir tipim. Hesaplı biri değilimdir. Kariyer planı da yapmadım bugüne kadar haliyle. Hala da yapmıyorum, yapmam da.



Akışına bırakıp, hayat bildiği gibi gelsin şeklinde mi yaşıyorsunuz?

Türkiye’de olmakla ilgili olabilir bu düşüncem. Çok planlı programlı yaşayan birisi olamıyorum.



Hırsları, büyük hayalleri olan biri değilsiniz yani...

Evet, kendimi Oscar alırken hayal etmiyorum mesela. Sadece o sırada bir şey yapıyorsam, onu en iyi şekilde yapmayı istiyorum. Sorumluluklarımı bilirim. Ekstra bir hırsım yoktur.



Şimdi bir dizi ile gündemde olsanız da siz aslında çok iyi bir sinema oyuncususunuz. Tiyatro zaten geçmişten bugüne hayatınızın bir parçası olmuş. Her alanda oyunculuğunuzu var edebilmenizde nasıl bir sır yatıyor?

Ben dizi de, tiyatro da, sinema da yaptım. Popüleri de yaptım, bağımsız olanı da yaptım, hiç izlenmeyenini de milyonlarca insan tarafından izleneni de yaptım. Evet bu anlamda çok fazla oyuncunun başına gelen bir şey değil bu. ‘Toplamda kaç para kazanırım?, ‘Ne kadar follower’ım olur?’ gibi hesaplara girmeden, ‘ne istiyorum?’un üzerinden gitmek gerekiyor hayatta belki de.







Sinema sizin için nerede duruyor?

Sinemanın da güzeli ve kötüsü var. Yani şimdi bir sürü oyuncuya soruyorlar ve onlar da, ‘En büyük hayalim sinema filminde oynamak’ diyor. Oynadığı diziden daha kötü sinema filminde oynayanlar var oysa. Pek çok dizinin ilk bölümü o filmden daha iyi belki. Müzikalde oynamak istiyorum diyorlar da, hangi müzikal? Şu anda Türkiye’de keşke oynasam diyeceğin bir müzikal bile yok. Bunlar çok klişe cümleler.



Yıllardır sizi izliyoruz ama sanki hiç Ufak Tefek Cinayetler’de olduğu kadar sizi konuşmadık. Arzu karakterinin sizi heyecanlandıran yanı ne oldu?

Arzu’nun daha görmediğimiz, yaşayacağı bir süreç var. Yaşayacak olduğu şey beni esas heyecanlandıran, tamam o zaman dedirten... Kadınlar arasında tuhaf bir yerde duruyor. Bütün kadınlar kendi açısından tuhaf bir yerde duruyor gerçi. Hangisi önerilseydi heyecanlanabileceğim roller bir taraftan da. Çünkü anlam vermesi zor bir ilişkileri, arkadaşlıkları var. İçine çok tuhaf kadınlık halleri, kadınlık taktikleri giriyor, aynı zamanda saflıkları var. Arzu’da da bunlar var. Anne olmak var. Arkadaş olmak var. Birinin karısı olmak var. Aldatılmak var. Hesap sormaya çalışmak var. Kendi ayağının üzerinde durmaya çalışmak var. Yıkılmak var. ‘Toparlanır mıyım?’ demek var. ‘Ama çocuklarım var’ demek var. Bir sürü sorusu olan bir karakter, o yönden beni heyecanlandırıyor.



Sizin nasıl bir arkadaş grubunuz var?

Bornova Anadolu Lisesi’nden kalan arkadaşlarım var benim ama ne yazık ki görüşemiyoruz. Tabii bizim böyle sakat bir ilişkimiz yoktu. Çok çocukluktan beri arkadaş olunca olmaz diyecektim ama buradakiler de çocukluktan arkadaş olmuşlar; nasıl bu hale geldiler anlamıyorum gerçekten! En son birbirlerini zehirleyecekler mi acaba diye izliyorduk.



