Kürtaj yasasına ünlülerden 'hayır!'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bir insanlık hakkının elimizden alınacağı haberiyle uyandık bir sabah.

Sema Şimşek, “Kürtaj kadının özgürlüğüdür”

Kürtaj kadının özgürlüğüdür, ona sunulan bir hak değil. Bu yasa bir gün gerçek hayata geçerse kadınların sadece özgürlüklerini elinden almayacaklar, aynı zamanda onların hayatını tehlikeye atacaklar. Çünkü pek çok kadın illegal yöntemlerle, canına kıyma pahasına kürtaj olmaya çalışacak… Bu ülkede, kürtaj yasasıyla yine parası olmayan kadınlar çekecek, ezilecek. Çünkü parası olan atlayacak uçağa, kürtajın serbest olduğu bir ülkeye gidecek ve bebeğini aldıracak. Kadını bu kadar umursamayan bir ülkede yaşadığım için biraz utanıyorum aslında. Bir de diyorlar ya özürlü çocukları da doğursunlar diye… Çok merak ediyorum o özürlü çocukları okutacak okulları var mı? Bunun altyapısını yaptılar mı? Şu anda engelli olarak dünyaya getirmeyi anne babasının kabul ettiği çocuklara yeterli eğitim koşullarını sağlayabiliyorlar mı? O çocukların okutulabileceği doğru düzgün okul yok bu ülkede. Önce bunların peşine düşsünler, töreyi, kadına şiddeti, tacizi, eğitim konusunu çözsünler. Bebeğini doğurup doğurmama kararını anneye bıraksınlar. Çünkü hiçbir kadın canından bir canı yok yere içinden söküp attırmaz.



